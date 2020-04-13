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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Дубровенском районе инспекторы природоохраны задержали подозреваемых в браконьерстве Наделали шума, попытались скрыться, но улик не убавилось. В Дубровенском районе инспекторы природоохраны задержали подозреваемых в браконьерстве. Поздно вечером...

Наделали шума, попытались скрыться, но улик не убавилось. В Дубровенском районе инспекторы природоохраны задержали подозреваемых в браконьерстве. Поздно вечером автомобиль, который колесил по полям, заметил директор местного охотхозяйства, а после услышал и выстрелы. Как позже выяснилось, нарушители палили из ружья по животным, даже не выходя из машины.Добычей злоумышленников стали три косули. Задерживали двоих мужчин с погоней. И здесь не обошлось без эксцессов. История, когда карма настигла мгновенно, в материалеНет смысла отпираться, когда тебя задерживают, не только с поличным, но и с погоней. Эта история началась с того, что вечером руководитель охотхозяйства в Дубровенском районе увидел автомобиль, разъезжающий по полям. Опыт подсказывал, что происходит что-то неладное. Сомнений не осталось, когда прогремели выстрелы. Оказалось, что нарушители, не выходя из машины, палили по косулям, которые паслись на лугу.После того, как подозреваемые оказались в западне, они бросили авто и убежали в лес. В багажнике госинспекторы обнаружили туши трех косуль - два самца и самка. Поиски браконьеров длились недолго - чуть больше получаса. Отметим, что нарушители сами вышли на встречу рейдовой группе с повинной.Сейчас у косуль брачный период, а потому охотиться на этот вид животных запрещено. А вот уже с 15 мая ограничения будут сняты, но только на добычу самцов. Масштабный сезон охоты на копытных откроется 1 октября.