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В Дубровенском районе инспекторы природоохраны задержали подозреваемых в браконьерстве
Источник материала: БTНаделали шума, попытались скрыться, но улик не убавилось. В Дубровенском районе инспекторы природоохраны задержали подозреваемых в браконьерстве. Поздно вечером автомобиль, который колесил по полям, заметил директор местного охотхозяйства, а после услышал и выстрелы. Как позже выяснилось, нарушители палили из ружья по животным, даже не выходя из машины.
Добычей злоумышленников стали три косули. Задерживали двоих мужчин с погоней. И здесь не обошлось без эксцессов. История, когда карма настигла мгновенно, в материале Елизавета Лакотко.
Нет смысла отпираться, когда тебя задерживают, не только с поличным, но и с погоней. Эта история началась с того, что вечером руководитель охотхозяйства в Дубровенском районе увидел автомобиль, разъезжающий по полям. Опыт подсказывал, что происходит что-то неладное. Сомнений не осталось, когда прогремели выстрелы. Оказалось, что нарушители, не выходя из машины, палили по косулям, которые паслись на лугу.
Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси: "Директор местного охотхозяйства сообщил о браконьерстве в инспекцию, поскольку это была явная незаконная охота. К тому же охотиться на косуль сейчас запрещено. Сам он попытался задержать нарушителей, но они на машине попытались скрыться от него, было преследование. Где-то у деревни Пироги навстречу выехал экипаж нашей оршанской инспекции. Таким образом нарушители попали в ловушку - как бы с двух сторон их зажали".
После того, как подозреваемые оказались в западне, они бросили авто и убежали в лес. В багажнике госинспекторы обнаружили туши трех косуль - два самца и самка. Поиски браконьеров длились недолго - чуть больше получаса. Отметим, что нарушители сами вышли на встречу рейдовой группе с повинной.
Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси: "Этому посодействовал еще и такой факт, что во время погони один из нарушителей решил выбросить нелегальное ружье, с помощью которого они охотились. Оружие было заряжено и взведено. И во время таких манипуляций он случайно отстрелил себе фалангу пальца. Пострадавшего нарушителя отправили в больницу, ему оказали помощь. После этого, оба были взяты под стражу. В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело. Вред составил почти 10 тысяч рублей".
Сейчас у косуль брачный период, а потому охотиться на этот вид животных запрещено. А вот уже с 15 мая ограничения будут сняты, но только на добычу самцов. Масштабный сезон охоты на копытных откроется 1 октября.
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Наделали шума, попытались скрыться, но улик не убавилось. В Дубровенском районе инспекторы природоохраны задержали подозреваемых в браконьерстве. Поздно вечером...
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