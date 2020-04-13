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Горячую воду в Минске начнут отключать с 29 апреля. Опубликован список адресов

13.04.2020 19:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Горячую воду в Минске начнут отключать с 29 апреля. Опубликован список адресовМинске начнут отключать с 29 апреля. Опубликован список адресов" class="one-news__figure-img">

В связи с испытаниями теплосетей в Минске по некоторым адресам будет отключено горячее водоснабжение на два дня, сообщается на сайте «Минскэнерго». 

Отключения горячей воды в Минске на две недели начнутся с 11 мая. Перечень адресов будет размещен на сайте позже.

С 29 по 30 апреля горячую воду отключат по адресам:

  • улица Гаруна, 1, 5, 23, 25, 22-32 (четные);
  • Жиновича, 1, 4, 6, 7, 18-22(четные);
  • Матусевича, 35г, 50-72 (четные), 76, 78;
  • Игнатовского;
  • Аладовых;
  • Голубка, 2, 10, 12;
  • Чичурина;
  • Лынькова, 35, 39, 43-49(нечетные), 65, 67, 71,73,79а, 83-87 к. 1-2, 95, 99, 99в, 99 к. 1-3, 99 к. 5, 101 к.1-3, 105-117(нечетные).

Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов, поэтмоу при обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо об этом срочно сообщить диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» или в ближайшие «ЖЭУ».

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Теги: Минск
 
 
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В связи с испытаниями теплосетей в Минске по некоторым адресам будет отключено горячее водоснабжение на два дня, сообщается на сайте «Минскэнерго».  Отключения...
 
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