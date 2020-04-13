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Горячую воду в Минске начнут отключать с 29 апреля. Опубликован список адресов
Источник материала: ОНТМинске начнут отключать с 29 апреля. Опубликован список адресов" class="one-news__figure-img">
В связи с испытаниями теплосетей в Минске по некоторым адресам будет отключено горячее водоснабжение на два дня, сообщается на
Отключения горячей воды в Минске на две недели начнутся с 11 мая. Перечень адресов будет размещен на сайте позже.
С 29 по 30 апреля горячую воду отключат по адресам:
Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов, поэтмоу при обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо об этом срочно сообщить диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» или в ближайшие «ЖЭУ».
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В связи с испытаниями теплосетей в Минске по некоторым адресам будет отключено горячее водоснабжение на два дня, сообщается на сайте «Минскэнерго». Отключения...
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