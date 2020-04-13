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«Противники бились, как львы». Воспоминания немцев о сражениях за Могилёв
Источник материала: СТВ
Документальный немецкий фильм собрал яркие и одновременно страшные воспоминания об июльском Могилеве. Те, кто был по ту, противоположную, линию огня, описывают события со своих позиций.
Эккехард Маурер, участник Второй мировой войны (Германия):
Было такое: полковник, который был с нами, требовал, чтобы мы остановили атаку, он попросил подкрепления с воздуха, чтобы бомбили тот плацдарм. Однако в этом ему отказали. И я видел тогда и вижу до сих пор, как он положил телефон и был белый, как мел. И говорит нам: «Готовьтесь принять героическую смерть».
Герхард Кайн, участник Второй мировой войны (Германия):
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Документальный немецкий фильм собрал яркие и одновременно страшные воспоминания об июльском Могилеве. Те, кто был по ту, противоположную, линию огня, описывают...
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