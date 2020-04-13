ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В БГУ введены дополнительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией

13.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В БГУ введены дополнительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией

В БГУ введены дополнительные меры для обеспечения безопасных условий труда сотрудников и обучения студентов в условиях эпидемиологической ситуации, профилактики и снижения распространения острых респираторных инфекций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

«С 14 апреля по 31 мая преподавателям предоставлена возможность выполнения трудовых обязанностей дистанционно. Такое решение позволит снизить количество прямых контактов среди студентов, преподавателей и сотрудников. Вместе с тем занятия проходят согласно утвержденным учебным программам и расписанию на централизованной площадке образовательного портала БГУ, который обеспечивает интерактивное взаимодействие студента и преподавателя, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в университете не только для сохранения, но и для повышения качества образования для всех желающих преподавателей в онлайн-режиме организуют научно-методические семинары по разработке и проведению занятий на основе синтеза образовательных и информационных технологий. Вся актуальная информация по организации учебного процесса размещается на сайтах факультетов, в расписании и личном кабинете обучающегося. Руководители подразделений и ряд категорий сотрудников продолжают работать в обычном режиме для обеспечения беспрерывности рабочего и учебного процессов в подразделениях.

На факультетах выполняются санитарно-эпидемиологические рекомендации. Регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами, проветриваются помещения, размещены дозаторы с антисептическими средствами, организована свободная рассадка.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В БГУ введены дополнительные меры для обеспечения безопасных условий труда сотрудников и обучения студентов в условиях эпидемиологической ситуации,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Горячую воду в Минске начнут отключать с 29 апреля. Опубликован список адресов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика