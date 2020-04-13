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В БГУ введены дополнительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией
13.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В БГУ введены
«С 14 апреля по 31 мая преподавателям предоставлена возможность выполнения трудовых обязанностей дистанционно. Такое решение позволит снизить количество прямых контактов среди студентов, преподавателей и сотрудников. Вместе с тем занятия проходят согласно утвержденным учебным программам и расписанию на централизованной площадке образовательного портала БГУ, который обеспечивает интерактивное взаимодействие студента и преподавателя, — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в университете не только для сохранения, но и для повышения качества образования для всех желающих преподавателей
На факультетах выполняются санитарно-эпидемиологические рекомендации. Регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами, проветриваются помещения, размещены дозаторы с антисептическими средствами, организована свободная рассадка.
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В БГУ введены дополнительные меры для обеспечения безопасных условий труда сотрудников и обучения студентов в условиях эпидемиологической ситуации,...
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