В БГУ введены дополнительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией

Источник материала: Вороновская газета





В БГУ введены дополнительные меры для обеспечения безопасных условий труда сотрудников и обучения студентов в условиях эпидемиологической ситуации, профилактики и снижения распространения острых респираторных инфекций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

«С 14 апреля по 31 мая преподавателям предоставлена возможность выполнения трудовых обязанностей дистанционно. Такое решение позволит снизить количество прямых контактов среди студентов, преподавателей и сотрудников. Вместе с тем занятия проходят согласно утвержденным учебным программам и расписанию на централизованной площадке образовательного портала БГУ, который обеспечивает интерактивное взаимодействие студента и преподавателя, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в университете не только для сохранения, но и для повышения качества образования для всех желающих преподавателей в онлайн-режиме организуют научно-методические семинары по разработке и проведению занятий на основе синтеза образовательных и информационных технологий. Вся актуальная информация по организации учебного процесса размещается на сайтах факультетов, в расписании и личном кабинете обучающегося. Руководители подразделений и ряд категорий сотрудников продолжают работать в обычном режиме для обеспечения беспрерывности рабочего и учебного процессов в подразделениях.

На факультетах выполняются санитарно-эпидемиологические рекомендации. Регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами, проветриваются помещения, размещены дозаторы с антисептическими средствами, организована свободная рассадка.

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