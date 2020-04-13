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23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минские транспортники и коммунальщики работают буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это без преувеличения так: например, общественный транспорт моют и обрабатывают далеко за полночь. Немалые силы брошены сейчас и на дезинфекцию подъездов, других общественных мест.
Обработка города начинается еще до рассвета. Специалисты с часа ночи до пяти утра дезинфицируют проезжую часть, поручни, лавки и остановки. Работы у них действительно много: обработать надо 23 миллиона квадратных метров. По площади это больше, чем три тысячи футбольных полей вместе взятых.
Алексей Каталов, старший мастер управления «Центр» предприятия «Горремавтодор»:
И пока спецмашины уходят отдыхать, на работу выходят коммунальщики. Они отвечают за дезинфекцию подъездов жилых домов.
Регулярно обрабатываются входные двери и домофоны, почтовые ящики, перила, лифтовые кабины и клапаны мусоропроводов.
Ирина Петыш, корреспондент:
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Обрабатывают и общественный транспорт, как подземный, так и наземный: автобусы, троллейбусы и трамваи.
Сергей Козыревич, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
День и ночь городские службы дезинфицируют столицу, чтобы сделать ее здоровее и чище.
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Новости Беларуси. Минские транспортники и коммунальщики работают буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это без...
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