IT-Минск. Город новых технологий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Здесь можно расплатиться криптовалютой, сыграть в шашки с роботом и проехаться на виртуальном танке. Тут создана одна из самых популярных компьютерных игр мира. А белорусские кардиохирурги с помощью 3D-моделирования спасают человеческие сердца! Столица Беларуси – город новых технологий. Умными домами и остановками в Минске давно никого не удивишь. А IT-специалистами в городе становятся даже люди с проблемами зрения. Какие открытия белорусских разработчиков прославили их на весь мир? Рассказываем в этом выпуске программы «Евразия. Регионы» .