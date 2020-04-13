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IT-Минск. Город новых технологий

13.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Здесь можно расплатиться криптовалютой, сыграть в шашки с роботом и проехаться на виртуальном танке. Тут создана одна из самых популярных компьютерных игр мира. А белорусские кардиохирурги с помощью 3D-моделирования спасают человеческие сердца! Столица Беларуси – город новых технологий. Умными домами и остановками в Минске давно никого не удивишь. А IT-специалистами в городе становятся даже люди с проблемами зрения. Какие открытия белорусских разработчиков прославили их на весь мир? Рассказываем в этом выпуске программы «Евразия. Регионы».



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Теги: Минск
 
 
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