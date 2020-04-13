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Фотофакт: в Рио-де-Жанейро статую Христа-Искупителя «одели» в халат врача
Источник материала: Партизан
В Рио-де-Жанейро на горе Корковадо статую Христа-Искупителя к Пасхе «одели» в халат врача.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное информационное издание.
© REUTERS / Ricardo Moraes
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В Рио-де-Жанейро на горе Корковадо статую Христа-Искупителя к Пасхе «одели» в халат врача.
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