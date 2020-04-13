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Кто знает эту пожилую женщину? Она с февраля лежит в одной из минских больниц, не может назвать свое имя и год рождения
Источник материала: Партизан
Столичные правоохранители устанавливают личность пожилой женщины, которая с февраля текущего года лежит в одной из минских больниц.
Пациентка не помнит свое имя и год рождения,
В учреждение здравоохранения женщину доставили без документов. Она назвала чужие данные, так как не может вспомнить свои год рождения, фамилию, имя и отчество.
На данный момент милиционеры установили, что пожилая женщина приехала в Минск из российского Курска около 20 лет назад и проживала на ул. Охотской.
На вид ей 85 лет. У нее короткие русые волосы и карие глаза. Телосложение худощавое, рост около 160 см. При госпитализации на ней были надеты светлая юбка в клетку, розовый свитер и серый платок.
Правоохранители просят граждан, узнавших женщину на фото, обратиться в Заводское РУВД города Минска лично по адресу: ул. Кабушкина, 36, или по телефонам: 8 (029) 691-57-68, 8 (09) 642-53-33, 8 (017) 340-02-02 либо 102.
Фото МВД
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Кто знает эту пожилую женщину? Она с февраля лежит в одной из минских больниц, не может назвать свое имя и год рождения
Столичные правоохранители устанавливают личность пожилой женщины, которая с февраля текущего года лежит в одной из минских больниц.
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