Кто знает эту пожилую женщину? Она с февраля лежит в одной из минских больниц, не может назвать свое имя и год рождения

сообщил и корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУВД Мингорисполкома. Пациентка не помнит свое имя и год рождения,и корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУВД Мингорисполкома.













В учреждение здравоохранения женщину доставили без документов. Она назвала чужие данные, так как не может вспомнить свои год рождения, фамилию, имя и отчество.





На данный момент милиционеры установили, что пожилая женщина приехала в Минск из российского Курска около 20 лет назад и проживала на ул. Охотской.





На вид ей 85 лет. У нее короткие русые волосы и карие глаза. Телосложение худощавое, рост около 160 см. При госпитализации на ней были надеты светлая юбка в клетку, розовый свитер и серый платок.





Правоохранители просят граждан, узнавших женщину на фото, обратиться в Заводское РУВД города Минска лично по адресу: ул. Кабушкина, 36, или по телефонам: 8 (029) 691-57-68, 8 (09) 642-53-33, 8 (017) 340-02-02 либо 102.





Фото МВД



