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Андрей Равков: Вооружённые Силы готовятся к параду. Мы люди военные, парад никто не отменял

13.04.2020 20:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разговор у Президента продолжался больше часа. Детали рассказали участники совещания: какие еще обсуждались вопросы и какие поставлены теперь задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков: Вооружённые Силы готовятся к параду. Мы люди военные, парад никто не отменял

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Главу государства интересовало положение дел в силовых структурах, какие трудности испытывают в этот период. Было доложено, что силовые структуры выполняют задачи в соответствии со своим предназначением.

Они, конечно, не живут вне народа и без народа – естественно, есть заболевшие. Но это мизерное количество. Тот комплекс мер, который предпринят для безопасности службы военнослужащих, для безопасности выполнения своих задач, позволят нам сегодня говорить, что он актуален сейчас и позволил нам минимизировать заболевания среди личного состава.

Мы выполняем задачи в полном объеме, не снижая пропускной режим на государственной границе, выполняя задачи таможенных структур, обеспечивая общественную безопасность.

Вооруженные Силы готовятся к параду. Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодня среди участников парада, которые готовятся, ни одного заболевшего нет.

Андрей Равков: Вооружённые Силы готовятся к параду. Мы люди военные, парад никто не отменял

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Новости Беларуси. Разговор у Президента продолжался больше часа. Детали рассказали участники совещания: какие еще обсуждались вопросы и какие поставлены теперь...
 
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