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Андрей Равков: Вооружённые Силы готовятся к параду. Мы люди военные, парад никто не отменял
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разговор у Президента продолжался больше часа. Детали рассказали участники совещания: какие еще обсуждались вопросы и какие поставлены теперь задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Они, конечно, не живут вне народа и без народа – естественно, есть заболевшие. Но это мизерное количество. Тот комплекс мер, который предпринят для безопасности службы военнослужащих, для безопасности выполнения своих задач, позволят нам сегодня говорить, что он актуален сейчас и позволил нам минимизировать заболевания среди личного состава.
Мы выполняем задачи в полном объеме, не снижая пропускной режим на государственной границе, выполняя задачи таможенных структур, обеспечивая общественную безопасность.
Вооруженные Силы готовятся к параду. Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодня среди участников парада, которые готовятся, ни одного заболевшего нет.
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Новости Беларуси. Разговор у Президента продолжался больше часа. Детали рассказали участники совещания: какие еще обсуждались вопросы и какие поставлены теперь...
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