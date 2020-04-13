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В ПВТ приняли 82 резидента. Среди них Влад Бумага
Источник материала: Tut.by
Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации в качестве резидентов ПВТ 82 компаний — это первый набор в 2020 году. Причем в их число вошла и компания популярного блогера Влада Бумаги. Об этом
В пресс-релизе отмечается, что новыми резидентами Парка стали компании с компетенциями в сфере медицины, консалтинга, игровой индустрии, финтеха и электронной коммерции. В планах двадцати компаний — разработка собственного продукта. Большинство новых резидентов учреждено в 2019—2020 годах.
Среди них — компания «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ» популярного блогера Влада Бумаги. Она займется разработкой программного обеспечения для аналитики состояния и динамики зрительского интереса на видеоплатформах.
Сферу медтеха представила компания «Айбион Технолоджиз», которая работает над анализом цифровых копий гистологических препаратов с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения, что необходимо для принятия медицинских решений при диагностике заболеваний.
ООО «С-Терра Бел» займется разработкой новых версий программно-аппаратных сетевых средств криптографической защиты информации — Bel VPN продуктов, предназначенных для защиты межсетевого трафика и удаленного доступа в распределенных ведомственных и корпоративных IP-сетях.
Помимо белорусских состав Парка пополнился компаниями из Великобритании, Италии, Германии, России, Сербии, США и Швейцарии, включая 8 центров разработки зарубежных корпораций.
По решению Наблюдательного совета ПВТ 15 компаний лишены статуса резидента. Таким образом, общее количество резидентов ПВТ достигло 818 компаний, в которых работает более 61 тысячи человек.
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Компания блогера займется разработкой программного обеспечения для аналитики состояния и динамики зрительского интереса на видеоплатформах.
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