Девушка написала обращение в Слуцкий райисполком с просьбой организовать доставку продуктов пенсионерам

Источник материала: Слуцк Город





Уроженка Слуцка Ольга Вогэл написала обращение на имя председателя Слуцкого райисполкома с просьбой содействовать в доставке продуктов питания пенсионерам в период эпидемии. Письмо она отправила через форму для электронных обращений и попросила дополнительно опубликовать его на нашем сайте.

Ниже мы приводим авторский текст целиком без правок.

— Уважаемый А. В. Янчевский,

Сегодня население и медики Беларуси столкнулось с пандемией Ковид-19. С целью спасения жизней, замедления распространения вируса, снижения давление на врачей и больницы, необходимо защитить людей старшего поколения и всех, кто в группе риска.

К сожалению, на данный момент доставка продуктов на дом отсутствует в Слуцке. Пенсионеры, которые могли бы остаться дома, вынуждены ходить в магазин за продуктами, в аптеки за лекарствами, а значит подвергать себя риску заражения и, как следствие, смерти.

Доставка продуктов (в первую очередь), а также медикаментов на дом крайне необходима в сегодняшних условиях.

Пожалуйста, решите вопрос совместно с продуктовыми магазинами по доставке продуктов на дом для всех желающих.

Для упрощения задачи можно сформировать несколько стандартных наборов необходимых продуктов (хлеб, молоко, куриное яйцо, мясопродукт и др.) и выделить 1 или 2 дня в неделю, когда автомобиль будет доставлять продукты на дом по Слуцку (и возможно Слуцкому району).

Оплату продуктов и доставки необходимо принимать предварительно картой (онлайн), таким образом удастся бесконтактно принять заказ (а значит и без риска заражения для сотрудников магазина, а также покупателей). Доставка также нужна бесконтактная.

Данная услуга позволит уменьшить количество людей, которые входят в группу риска, в магазинах, а также замедлит темпы роста заражения Ковид-19, снизит количество смертей и давление на врачей в это непростое время.

Собирать заказы смогут сотрудники магазинов.

Понадобится человек, для приема заказов. Возможно, магазины пожелают сами принимать заказы онлайн. Альтернативно, можно привлечь волонтеров. Я также готова помочь и мне не нужна зарплата. Я могу принимать заказы по электронной почте, а также по Вайберу, WhatsApp.

Пожалуйста, поддержите идею, спасите жизни горожан.

Заранее благодарна за ваш ответ.

С уважением,

Ольга Вогэл

От SG. Отметим, что продукты питания и медикаменты в пожилым случчанам помогает доставлять социальная служба, на доставку перешли некоторые частники в сфере общепита. О том, что государственные магазины (КУПы) доставляют продукты пенсионерам, пока информации не было.



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