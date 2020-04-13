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Продолжается розыск жителей Солигорского района 6-летней Ульяны и ее отца Руслана Барсука.
13.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
1 апреля 2020 13:51 4812
Продолжается розыск жителей Солигорского района 6-летней Ульяны и ее отца Руслана Барсука.
МВД Беларуси продолжает розыск жителей Солигорского района 6-летней Барсук Ульяны Руслановны и 43-летнего Барсука Руслана Валерьевича.
Как сообщалось ранее, бывшие супруги после развода не смогли договориться, с кем из них будет жить дочь. После того, как суд определил место постоянного проживания ребенка с матерью, отец забрал девочку из детского сада и уехал с ней в неизвестном направлении. С июля прошлого года о местонахождении отца и дочки ничего не известно.
Видеообращение мамы Ульяны Барсук.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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1 апреля 2020 13:51 4812 Продолжается розыск жителей Солигорского района...
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