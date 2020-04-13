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Продолжается розыск жителей Солигорского района 6-летней Ульяны и ее отца Руслана Барсука.

13.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


1 апреля 2020 13:51 4812

Продолжается розыск жителей Солигорского района 6-летней Ульяны и ее отца Руслана Барсука.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт МВД РБ.

МВД Беларуси продолжает розыск жителей Солигорского района 6-летней Барсук Ульяны Руслановны и 43-летнего Барсука Руслана Валерьевича.

Продолжается розыск жителей Солигорского района 6-летней Ульяны и ее отца Руслана Барсука.

Как сообщалось ранее, бывшие супруги после развода не смогли договориться, с кем из них будет жить дочь. После того, как суд определил место постоянного проживания ребенка с матерью, отец забрал девочку из детского сада и уехал с ней в неизвестном направлении. С июля прошлого года о местонахождении отца и дочки ничего не известно.

Они объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Достоверно установлено, что на территории Беларуси их нет. Предположительно, мужчина с девочкой уехали в одну из стран Кавказского региона.

Приметы разыскиваемых: Руслану Барсуку на вид 44-45 лет, рост около 195 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, лысый. Ульяне Барсук на вид 6-7 лет, рост 125-127 сантиметров, глаза голубые, волосы прямые темно-русые.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщите по телефонам 8(0174)282202 или 102.

Продолжается розыск жителей Солигорского района 6-летней Ульяны и ее отца Руслана Барсука.
Продолжается розыск жителей Солигорского района 6-летней Ульяны и ее отца Руслана Барсука.
Продолжается розыск жителей Солигорского района 6-летней Ульяны и ее отца Руслана Барсука.

Видеообращение мамы Ульяны Барсук.

Источник: сайт МВД Республики Беларусь.

©Информационный отдел
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1 апреля 2020 13:51 4812 Продолжается розыск жителей Солигорского района...
 
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