Продолжается розыск жителей Солигорского района 6-летней Ульяны и ее отца Руслана Барсука.

Как сообщалось ранее, бывшие супруги после развода не смогли договориться, с кем из них будет жить дочь. После того, как суд определил место постоянного проживания ребенка с матерью, отец забрал девочку из детского сада и уехал с ней в неизвестном направлении. С июля прошлого года о местонахождении отца и дочки ничего не известно.



Они объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Достоверно установлено, что на территории Беларуси их нет. Предположительно, мужчина с девочкой уехали в одну из стран Кавказского региона.



Приметы разыскиваемых: Руслану Барсуку на вид 44-45 лет, рост около 195 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, лысый. Ульяне Барсук на вид 6-7 лет, рост 125-127 сантиметров, глаза голубые, волосы прямые темно-русые.



Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщите по телефонам 8(0174)282202 или 102.

