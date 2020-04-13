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Весенняя посевная в Брестской области близится к середине

13.04.2020 20:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Посевная кампания в Брестской области приближается к середине, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

Весенняя посевная в Брестской области близится к середине

На 13 апреля яровые культуры в регионе посеяны на 165,5 тыс. га, или 41,4% площадей. В лидерах посевной кампании - Дрогичинский, Барановичский, Лунинецкий, Ляховичский и Пружанский районы. Активно ведутся работы на свекловичных полях: сахарная свекла в регионе посеяна на 7,1 тыс. га, что составляет 38%. Некоторые районы приступили к посадке картофеля. Льноводческие хозяйства завершают сев льна-долгунца.

В половине районов области начали сев кукурузы. Культурой засеяно 2,8 тыс. га, причем половина этой площади приходится на Каменецкий район. Всего под "царицу полей" в регионе планируется отвести более 200 тыс. га. Темпы работ сдерживает погода. "Погодные условия не самые лучшие для кукурузы: в полях остро ощущается недостаток влаги, земля никак не прогреется из-за холодных ночей. Поэтому многие хозяйства выжидают, надеются на более оптимальные условия", - отметил Виталий Рудь.

В 2019 году аграрии Брестской области весеннюю посевную завершили 15 мая. Задача этого года - получить зерна и травяных кормов не ниже прошлогодних объемов.

 
 
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  Посевная кампания в Брестской области приближается к середине, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета...
 
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