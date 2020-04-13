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Преподаватели БГУ смогут проводить занятия дистанционно до 31 мая
Источник материала: ОНТ
В БГУ ввели дополнительные меры для обеспечения безопасных условий труда сотрудников и обучения студентов в условиях эпидемиологической ситуации. Об этом
С 14 апреля по 31 мая преподаватели могут дистанционно выполненять трудовые обязанности. Это позволит снизить количество прямых контактов среди студентов, преподавателей и сотрудников. Занятия будут проходить согласно утвержденным учебным программам и расписанию на образовательном портале БГУ.
Также на факультетах регулярно проводится уборка с дезсредствами, проветриваются помещения, размещены дозаторы с антисептическими средствами, организована свободная рассадка.
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В БГУ ввели дополнительные меры для обеспечения безопасных условий труда сотрудников и обучения студентов в условиях эпидемиологической ситуации. Об...
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