Преподаватели БГУ смогут проводить занятия дистанционно до 31 мая

Источник материала: ОНТ

В БГУ ввели дополнительные меры для обеспечения безопасных условий труда сотрудников и обучения студентов в условиях эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили на сайте вуза.

С 14 апреля по 31 мая преподаватели могут дистанционно выполненять трудовые обязанности. Это позволит снизить количество прямых контактов среди студентов, преподавателей и сотрудников. Занятия будут проходить согласно утвержденным учебным программам и расписанию на образовательном портале БГУ.

Также на факультетах регулярно проводится уборка с дезсредствами, проветриваются помещения, размещены дозаторы с антисептическими средствами, организована свободная рассадка.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram