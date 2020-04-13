ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.

13.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


1 апреля 2020 13:17 2046

Рок-концерт "SKYY_ROCK" прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

28 марта по доброй традиции, не взирая на непростую эпидемиологическую ситуацию, в SKY-баре Солигорска состоялся рок-концерт “SKYY_ROCK”.

Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.

На площадке для выступлений встретились группы, заявленные в афише мероприятия: “Йожкин Кот!”, “Beer_wanna” и “Gashnya”. Рокеры прекрасно знакомы между собой, потому формат концерта можно назвать домашним или семейным.

Звучали совместные и сольные композиции. В составе групп – учащиеся ЦТДиМ, рокеры. Приятно, что в рок – группах есть место и для прекрасной половины человечества. Любители рока могли услышать и авторские композиции, и каверы. Было громко, тяжело и вкусно!

Участники выступающих групп сразили своих фанатов яркими выступлениями и подарили зрителям массу позитивных эмоций.

До встречи через год на весеннем рок-концерте!

Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 апреля 2020 13:17 2046 Рок-концерт "SKYY_ROCK" прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушка написала обращение в Слуцкий райисполком с просьбой организовать доставку продуктов пенсионерам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика