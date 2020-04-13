Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.

На площадке для выступлений встретились группы, заявленные в афише мероприятия: “Йожкин Кот!”, “Beer_wanna” и “Gashnya”. Рокеры прекрасно знакомы между собой, потому формат концерта можно назвать домашним или семейным.



Звучали совместные и сольные композиции. В составе групп – учащиеся ЦТДиМ, рокеры. Приятно, что в рок – группах есть место и для прекрасной половины человечества. Любители рока могли услышать и авторские композиции, и каверы. Было громко, тяжело и вкусно!



Участники выступающих групп сразили своих фанатов яркими выступлениями и подарили зрителям массу позитивных эмоций.



До встречи через год на весеннем рок-концерте!

