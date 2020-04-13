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Рок-концерт “SKYY_ROCK” прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
13.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
1 апреля 2020 13:17 2046
Рок-концерт "SKYY_ROCK" прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
28 марта по доброй традиции, не взирая на непростую эпидемиологическую ситуацию, в SKY-баре Солигорска состоялся рок-концерт “SKYY_ROCK”.
На площадке для выступлений встретились группы, заявленные в афише мероприятия: “Йожкин Кот!”, “Beer_wanna” и “Gashnya”. Рокеры прекрасно знакомы между собой, потому формат концерта можно назвать домашним или семейным.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
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1 апреля 2020 13:17 2046 Рок-концерт "SKYY_ROCK" прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ. ...
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