



Андрей Макаревич. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС





Фейсбуке. Никогда не забуду, как на следующий день после падения Юрий Михайлович Лужков, всенародно любимый мэр, сидел в зале на каком-то мероприятии, и слева и справа по три места пустовали. Он сидел в вакууме. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ! К нему подошёл Кобзон и поздорововался за руку. И он выглядел героем. - Всем политикам, очарованным народной любовью, не мешает помнить: это — не любовь. Это разновидность массового ритуала (иногда — психоза), и работает это ровно столько, сколько этот процесс поддерживается, - написал Андрей Макаревич вНикогда не забуду, как на следующий день после падения Юрий Михайлович Лужков, всенародно любимый мэр, сидел в зале на каком-то мероприятии, и слева и справа по три места пустовали. Он сидел в вакууме. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ! К нему подошёл Кобзон и поздорововался за руку. И он выглядел героем.

(Интересно: с художниками, музыкантами - не так. Помните, какой вой поднялся в мире когда Леннон неосторожно произнёс безобидную фразу про Иисуса Христа (он сказал не "более любимы", а "популярнее", и это была правда!) И пластинки жгли, и демонстрациями ходили... И что? Кто-то сейчас помнит? А музыку - помнят. Политики музыку не пишут.)



