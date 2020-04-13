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Лидер "Машины времени" - о разновидности массового ритуала - иногда - психоза

13.04.2020 21:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Макаревич: "Всем политикам, очарованным народной любовью, не мешает помнить: это - не любовь"


Андрей Макаревич. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

- Всем политикам, очарованным народной любовью, не мешает помнить: это — не любовь. Это разновидность массового ритуала (иногда — психоза), и работает это ровно столько, сколько этот процесс поддерживается, - написал Андрей Макаревич в Фейсбуке. Никогда не забуду, как на следующий день после падения Юрий Михайлович Лужков, всенародно любимый мэр, сидел в зале на каком-то мероприятии, и слева и справа по три места пустовали. Он сидел в вакууме. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ! К нему подошёл Кобзон и поздорововался за руку. И он выглядел героем.
(Интересно: с художниками, музыкантами - не так. Помните, какой вой поднялся в мире когда Леннон неосторожно произнёс безобидную фразу про Иисуса Христа (он сказал не "более любимы", а "популярнее", и это была правда!) И пластинки жгли, и демонстрациями ходили... И что? Кто-то сейчас помнит? А музыку - помнят. Политики музыку не пишут.)
 
 
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Макаревич: "Всем политикам, очарованным народной любовью, не мешает помнить: это - не любовь"
 
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