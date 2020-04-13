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Лидер "Машины времени" - о разновидности массового ритуала - иногда - психоза
Источник материала: Партизан
Макаревич: "Всем политикам, очарованным народной любовью, не мешает помнить: это - не любовь"
Андрей Макаревич. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
- Всем политикам, очарованным народной любовью, не мешает помнить: это — не любовь. Это разновидность массового ритуала (иногда — психоза), и работает это ровно столько, сколько этот процесс поддерживается, - написал Андрей Макаревич в
(Интересно: с художниками, музыкантами - не так. Помните, какой вой поднялся в мире когда Леннон неосторожно произнёс безобидную фразу про Иисуса Христа (он сказал не "более любимы", а "популярнее", и это была правда!) И пластинки жгли, и демонстрациями ходили... И что? Кто-то сейчас помнит? А музыку - помнят. Политики музыку не пишут.)
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Макаревич: "Всем политикам, очарованным народной любовью, не мешает помнить: это - не любовь"
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