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Названа самая популярная песня десятилетия
Источник материала: ОНТ
Топ-10 популярных песен десятилетия
Лидером списка стал трек Фарелла Уильямса – Happy. Он был написан в качестве саундтрека к мультфильму «Гадкий я 2».
Второй по популярности признали песню Adele – Rolling In The Deep, благодаря которой певица получила три премии «Грэмми».
Третьей в списке стала композиция Maroon 5 и Кристины Агилеры – Moves Like Jagger. Кстати, через 9 лет после опубликования известный музыкант Мик Джаггер станцевал под эту песню и опубликовал видео в интернете.
Также в десятку вошли песни:
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Топ-10 популярных песен десятилетия опубликовал BBC. Рейтинг был составлен с учетом того, насколько часто композиция звучала на британском радио или телевидении....
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