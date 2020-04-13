ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Названа самая популярная песня десятилетия

13.04.2020 21:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Названа самая популярная песня десятилетия

Топ-10 популярных песен десятилетия опубликовал BBC. Рейтинг был составлен с учетом того, насколько часто композиция звучала на британском радио или телевидении.

Лидером списка стал трек Фарелла Уильямса – Happy. Он был написан в качестве саундтрека к мультфильму «Гадкий я 2».


Второй по популярности признали песню Adele – Rolling In The Deep, благодаря которой певица получила три премии «Грэмми».

Третьей в списке стала композиция Maroon 5 и Кристины Агилеры – Moves Like Jagger. Кстати, через 9 лет после опубликования известный музыкант Мик Джаггер станцевал под эту песню и опубликовал видео в интернете.

Также в десятку вошли песни:

  • Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers – Lucky;
  • Justin Timberlake  – Can't Stop The Feeling!;
  • Black Eyed Peas – I Gotta Feeling;
  • Mark Ronson&Bruno Mars – Uptown Funk;
  • One Republic – Counting Stars;
  • Сee Lo Green – Forget You;
  • Kings Of Leon – Sex On Fire.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топ-10 популярных песен десятилетия опубликовал BBC. Рейтинг был составлен с учетом того, насколько часто композиция звучала на британском радио или телевидении....
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидер "Машины времени" - о разновидности массового ритуала - иногда - психоза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика