Названа самая популярная песня десятилетия

Источник материала: ОНТ

Топ-10 популярных песен десятилетия опубликовал BBC. Рейтинг был составлен с учетом того, насколько часто композиция звучала на британском радио или телевидении.

Лидером списка стал трек Фарелла Уильямса – Happy. Он был написан в качестве саундтрека к мультфильму «Гадкий я 2».





Второй по популярности признали песню Adele – Rolling In The Deep, благодаря которой певица получила три премии «Грэмми».

Третьей в списке стала композиция Maroon 5 и Кристины Агилеры – Moves Like Jagger. Кстати, через 9 лет после опубликования известный музыкант Мик Джаггер станцевал под эту песню и опубликовал видео в интернете.

Также в десятку вошли песни:

Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers – Lucky;

Justin Timberlake – Can't Stop The Feeling!;

Black Eyed Peas – I Gotta Feeling;

Mark Ronson&Bruno Mars – Uptown Funk;

One Republic – Counting Stars;

Сee Lo Green – Forget You;

Kings Of Leon – Sex On Fire.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram