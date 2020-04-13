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БРСМ и РУП «Белпочта» дают старт марафону «#СпасибоМедикам» в поддержку белорусских медиков

14.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

БРСМ и РУП «Белпочта» дают старт марафону «#СпасибоМедикам» в поддержку белорусских медиков

Чтобы присоединиться к марафону, необходимо скачать образец открытки на сайте БРСМ и Белпочты или изготовить ее самостоятельно, написать на открытке либо почтовой карточке слова поддержки нашим медработникам, заполнить графу адресата (адрес учреждения здравоохранения), обязательно сделать пометку #СпасибоМедикам и отправить благодарственное послание через любой почтовый ящик.

Марка на такую открытку не требуется! РУП «Белпочта» бесплатно доставит пожелания адресатам.

https://grodnonews.by/

 
 
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Чтобы присоединиться к марафону, необходимо скачать образец открытки на сайте БРСМ и Белпочты или изготовить ее самостоятельно, написать на открытке либо...
 
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