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БРСМ и РУП «Белпочта» дают старт марафону «#СпасибоМедикам» в поддержку белорусских медиков
14.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Чтобы присоединиться к марафону, необходимо скачать образец открытки на сайте БРСМ и Белпочты или изготовить ее самостоятельно, написать на открытке либо почтовой карточке слова поддержки нашим
Марка на такую открытку не требуется! РУП «Белпочта» бесплатно доставит пожелания адресатам.
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Чтобы присоединиться к марафону, необходимо скачать образец открытки на сайте БРСМ и Белпочты или изготовить ее самостоятельно, написать на открытке либо...
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