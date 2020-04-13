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Дело по обвинению Иванова, Устиненко, Сырея и Шелега в участии в "договорняке" рассмотрит суд Московского района Минска

13.04.2020 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовное дело о договорном матче хоккейной экстралиги "Динамо-Молодечно" — "Могилев" будет рассмотрено в суде Московского района Минска.



Об этом корреспонденту "ПБ" Вячеславу Федоренкову сообщили в пресс-службе суда.

Еще в первых числах апреля дело о "странном" матче в Молодечно было передано Генеральной прокуратурой в Минский городской суд для определения подсудности.

Как ранее установило следствие, несколько игроков молодечненского "Динамо" приняли решение за незаконное вознаграждение оказать противоправное влияние на результаты матча "Динамо" — "Могилев" 12 ноября минувшего года, обеспечив поражение представляемых ими "зубров".

В ходе расследования прямо фигурировали фамилии семерых хоккеистов: вратаря Алексея Иванова, защитников Сергея Шелега, Александра Сырея и Никиты Устиненко, а также форвардов Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Вячеслава Лисичкина.

В рамках своих полномочий ФХБ уже подвергла всю семерку как финансовому, так и дисциплинарному (годичная дисквалификация) наказанию. Судебное разбирательство предстоит четверым: Иванову, Устиненко, Сырею и Шелегу.

Что до Лисичкина, Боярчука и Кучкина, то их уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Рассмотрение дела начнется не ранее мая.

В этом же суде рассматривается дело о футбольных "договорняках", в котором фигурируют 20 обвиняемых.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Уголовное дело о договорном матче хоккейной экстралиги "Динамо-Молодечно" — "Могилев" будет рассмотрено в суде Московского района Минска.
 
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