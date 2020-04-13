







сообщили в пресс-службе суда. Об этом корреспонденту "ПБ" Вячеславу Федоренковув пресс-службе суда.





Еще в первых числах апреля дело о "странном" матче в Молодечно было передано Генеральной прокуратурой в Минский городской суд для определения подсудности.





Как ранее установило следствие, несколько игроков молодечненского "Динамо" приняли решение за незаконное вознаграждение оказать противоправное влияние на результаты матча "Динамо" — "Могилев" 12 ноября минувшего года, обеспечив поражение представляемых ими "зубров".





В ходе расследования прямо фигурировали фамилии семерых хоккеистов: вратаря Алексея Иванова, защитников Сергея Шелега, Александра Сырея и Никиты Устиненко, а также форвардов Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Вячеслава Лисичкина.





В рамках своих полномочий ФХБ уже подвергла всю семерку как финансовому, так и дисциплинарному (годичная дисквалификация) наказанию. Судебное разбирательство предстоит четверым: Иванову, Устиненко, Сырею и Шелегу.





Что до Лисичкина, Боярчука и Кучкина, то их уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.





Рассмотрение дела начнется не ранее мая.





В этом же суде рассматривается дело о футбольных "договорняках", в котором фигурируют 20 обвиняемых.



