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«Предстояло заново создать Западный фронт». Как проходила новая линия обороны в июле 1941-го
Источник материала: СТВ
Уже сейчас известно – 28 июня немцами взят Минск и Бобруйск. А тогда воевали, как могли.
Леонид Сугако, доцент кафедры всеобщей истории МГУ им. А. А. Кулешова:
Александр Костеров, историк:
Он начал формировать свои диверсионно-партизанские группы. Сталину в письме от 3 июля Пономаренко докладывал, что уже 28 июня было отправлено около 30 групп. Диверсантам была дана команда – уничтожать аэродром, горючее, склады, немцев, оружие добывать самим.
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Уже сейчас известно – 28 июня немцами взят Минск и Бобруйск. А тогда воевали, как могли. Леонид Сугако, доцент кафедры всеобщей истории МГУ им. А. А. Кулешова:Было...
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