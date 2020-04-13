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«Предстояло заново создать Западный фронт». Как проходила новая линия обороны в июле 1941-го

13.04.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Уже сейчас известно – 28 июня немцами взят Минск и Бобруйск. А тогда воевали, как могли.

«Предстояло заново создать Западный фронт». Как проходила новая линия обороны в июле 1941-го

Леонид Сугако, доцент кафедры всеобщей истории МГУ им. А. А. Кулешова:
Было назначено новое командование Западного фронта, которому предстояло вместе со своим штабом, по сути, заново создать Западный фронт. Советское командование решило, что новой линией обороны должна быть оборона по рекам, по речным рубежам Днепра и Западной Двины. 

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«Предстояло заново создать Западный фронт». Как проходила новая линия обороны в июле 1941-го

Александр Костеров, историк:
Пономаренко, когда сюда приехал, он понимал, что на нем лежит огромнейшая проблема, что он оставил Минск, что Минск был разбомблен. Он же как руководитель республики, первый секретарь, он привез все свое руководство в Могилев.

«Предстояло заново создать Западный фронт». Как проходила новая линия обороны в июле 1941-го

Он начал формировать свои диверсионно-партизанские группы. Сталину в письме от 3 июля Пономаренко докладывал, что уже 28 июня было отправлено около 30 групп. Диверсантам была дана команда  уничтожать аэродром, горючее, склады, немцев, оружие добывать самим.

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«Предстояло заново создать Западный фронт». Как проходила новая линия обороны в июле 1941-го

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Леонид Сугако, Александр Костеров

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Уже сейчас известно – 28 июня немцами взят Минск и Бобруйск. А тогда воевали, как могли. Леонид Сугако, доцент кафедры всеобщей истории МГУ им. А. А. Кулешова:Было...
 
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