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Санитарно-карантинные пункты на границе и правила проезда через Беларусь: как соблюдают требования водители-международники?

13.04.2020 21:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Санитарно-карантинные пункты на границе и правила проезда через Беларусь: как соблюдают требования водители-международники?

Старыми дорогами по новым правилам. Водителям грузовых автомобилей, которые следуют через Беларусь транзитом, необходимо останавливаться в специально отведенных местах. Мера вынужденная – чтобы снизить риск распространения вируса. 

Хочется назвать сегодняшние съемки с инспекторами привычным словом «рейд», но походило это больше на рекомендательную беседу под названием «А мы напоминаем». Водители грузовиков, следующие транзитом через Беларусь, вот уже недели три как должны проезжать страну в течении суток и останавливаться в специальных пунктах.   

Виталий Фалько, водитель: «Мы знаем. Схемы есть у нас – у каждого на границе. Нам дают, когда проходим границу. Знаем, где именно останавливаться, поддерживаю все эти меры, которые принимаются в связи с такой ситуацией. Машины больше суток не задерживаются в Беларуси, как я знаю – нас предупреждают на таможне, если проезжаешь транзитом дальше».

«Транзитников» обязали следовать по республиканским трассам. Под заправку, отдых, обед-ужин определили более 40 пунктов по всей стране. Чтобы не было путаницы, на границе дают карту, где все отмечено. Да, непривычно, но как есть. Через пару сотен метров после границы вместо двух полос остается одна, а дальше – остановка по требованию.

Вот как это работает. Витебский регион. На всех главных магистралях с восточного направления – санитарно-карантинные пункты. Остановка непродолжительная – около пяти минут. У водителей проверяют температуру, интересуются самочувствием, вручают ту самую карту и напоминают о правиле 24-х часов. Водители, которые возвращаются в Беларусь после рейса, заполняют анкету – адрес, где будут на самоизоляции и телефон. Санитарная служба за смену собирает сотни анкет.  

Алексей Дягель, главный врач Лиозненского районного центра гигиены и эпидемиологии: «Данные требования по истечении 12-часовой смены направляются в наш Центр гигиены и эпидемиологии, анализируется и рассылаются по территориальному принципу, но, например, тот же Полоцк или Витебск, Центр эпидемиологии с сотрудниками РОВД проводят контроль самоизоляции».

После границы мы выдвинулись дальше по маршруту. Если инспекторы замечают, что грузовик стоит в неположенном месте, информируют водителя о необходимости еще раз заглянуть в карту, найти ближайший пункт и отправиться туда. Исключение – 45-минутный отдых, который положен водителю.    

Примерно за час корреспондент ОНТ провел беседу как минимум с пятью водителями, которые остановились не там, где положено. Много это или мало – утверждать не беремся. Есть такие, что прямо посреди трассы становятся.

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси: «Госавтоинспекцией проводится работа по недопущению нарушений требования данного постановления водителями транзитных грузовых транспортных средств. Сотрудниками ГАИ проведено более полутора тысяч профилактических бесед».

Решили проверить, как обстоят дела в разрешенных местах.

Это один из пунктов, где можно останавливаться – заправка на 449-м километре трассы Брест – Москва. Мы насчитали 15 грузовиков. Места еще есть. А вот ночью, признаются водители, их не хватает.  

Уже с часов восьми вечера, говорят «транзитники», на стоянке становится тесновато.

Некоторые становятся на обочине, некоторые едут дальше . О безопасности обещают не забывать – про антисептики, перчатки и маски. 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Старыми дорогами по новым правилам. Водителям грузовых автомобилей, которые следуют через Беларусь транзитом, необходимо останавливаться в специально отведенных...
 
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