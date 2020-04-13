Секретное оружие Пунтуса. Бразилец Рамос признан лучшим игроком 4-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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Самым полезным игроком четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу признан 24-летний бразильский полузащитник жодинского «Торпедо-БелАЗ» Габриэль Рамос. Он же забил самый красивый гол тура, по мнению болельщиков, которые приняли участие в опросе федерации футбола.

Посмотрите, какой гол забил Рамос в ворота «Энергетика-БГУ». В том матче команда Юрия Пунтуса одержала уверенную победу со счетом 2:0.

Видео: АБФФ ТВ

Кроме гола-красавца, бразилец отдал голевую передачу на Андрея Хачатуряна, который открыл счет в матче. Рамос создал три голевых момента, спровоцировал на себе пять фолов, совершил 12 обводок, семь из которых оказались успешными.

Бразилец за весь матч отдал 30 точных передач из 38 и выиграл 12 единоборств.

За четыре тура бразилец отличился уже дважды. Отметим, что и первый гол в ворота «Шахтера» в первом туре также отказался весьма красивым, а что самое приятное — победным.

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