Церковь из всемирного списка наследия ЮНЕСКО сгорела на Гаити

Источник материала: ОНТ

Королевская церковь начала XIX века, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сгорела в местечко Мило на севере Гаити, сообщает агентство Haiti Press Network .

Пожар произошел ночью 13 апреля. Огонь уничтожил здание диаметром около 30 метров. Причина возгорания еще не установлена.

Церковь построили в начале XIX века по приказу самопровозглашенного короля Гаити Анри I. По его же приказу была построена монументальная крепость Лаферьер, рядом с которой и находился собор. Вместе с другими зданиями они образовывали ансамбль Национального парка, который в 1982 году был признан достоянием всего человечества.

Фото: Agence France-Presse

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