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Церковь из всемирного списка наследия ЮНЕСКО сгорела на Гаити

13.04.2020 22:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Церковь из всемирного списка наследия ЮНЕСКО сгорела на Гаити

Королевская церковь начала XIX века, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сгорела в местечко Мило на севере Гаити, сообщает агентство Haiti Press Network.

Пожар произошел ночью 13 апреля. Огонь уничтожил здание диаметром около 30 метров. Причина возгорания еще не установлена. 

Церковь построили в начале XIX века по приказу самопровозглашенного короля Гаити Анри I. По его же приказу была построена монументальная крепость Лаферьер, рядом с которой и находился собор. Вместе с другими зданиями они образовывали ансамбль Национального парка, который в 1982 году был признан достоянием всего человечества.

Фото: Agence France-Presse 

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Королевская церковь начала XIX века, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сгорела в местечко Мило на севере Гаити, сообщает агентство Haiti Press Network. Пожар...
 
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