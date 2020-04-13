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Церковь из всемирного списка наследия ЮНЕСКО сгорела на Гаити
Источник материала: ОНТ
Королевская церковь начала XIX века, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сгорела в местечко Мило на севере Гаити, сообщает агентство
Пожар произошел ночью 13 апреля. Огонь уничтожил здание диаметром около 30 метров. Причина возгорания еще не установлена.
Церковь построили в начале XIX века по приказу самопровозглашенного короля Гаити Анри I. По его же приказу была построена монументальная крепость Лаферьер, рядом с которой и находился собор. Вместе с другими зданиями они образовывали ансамбль Национального парка, который в 1982 году был признан достоянием всего человечества.
Фото: Agence France-Presse
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Королевская церковь начала XIX века, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сгорела в местечко Мило на севере Гаити, сообщает агентство Haiti Press Network. Пожар...
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