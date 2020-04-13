Меняется расписание. Из-за ситуации с коронавирусом жители Лиды стали реже пользоваться общественным транспортом

Источник материала: Lida.Info





В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и значительным сокращением пассажиропотока с 16 апреля 2020 года по рабочим дням городские автобусные маршруты № 1, № 2, № 3, № 4 (4а), № 5, № 7, № 8 и № 9 будут выполнять рейсы по расписанию выходного дня с добавлением утренних и ночных рейсов, сообщается на сайте lida.by .

Изменения коснутся следующих маршрутов.

Маршрут № 1:

отправление «Шейбаки» утренние добавленные рейсы в 5:45, 6:05, 6:25, ночной добавленный рейс в 0:30;

отправление «М-н «Красноармейский» утренние добавленные рейсы в 6.15, 6:35, 6:55, ночной добавленный рейс в 0:55.

Маршрут № 2:

отправление «Крупской» утренний добавленный рейс в 6:25, ночной измененный рейс в 23:52 вместо 23 : 35;

отправление «Лакокраска» утренние добавленные рейсы в 6:30, 7:00, ночной измененный рейс в 0:15 вместо 0 : 10.

Маршрут № 3:

отправление «Автовокзал» утренний добавленный рейс в 5:45, измененные рейсы в 8:18 вместо 8 : 05, 9:28 вместо 9 : 15, 10:38 вместо 10 : 25, вечерние добавленные рейсы в 23:25, 0:35;

отправление «Индустриальный» утренний добавленный рейс в 6:12, измененные рейсы в 6:39вместо 6:43, 7:02 вместо 7:07, 8:53 вместо 8:40, 10:03 вместо 09:50, 11:13 вместо 11:00, вечерние добавленные рейсы в 00:00, 01:05.

Маршрут № 4 (4а):

отправление «Школа № 9» утренние добавленные рейсы в 6:00, 6:35;

отправление «Лакокраска» утренние добавленные рейсы в 6:36, 7:05;

отправление «Малейковщизна» в 6:32, 7:36, 8:12, 13:58, 17:29, 18:37, 19:27 (все дополнительные и измененные рейсы выходного дня).

Маршрут № 5:

отправление «Южный городок» утренние добавленные рейсы в 5:54, 6:16, ночные измененные рейсы в 23:01 вместо 22 : 52, 23:53 вместо 23 : 28;

отправление «Завод «Оптик» утренние добавленные рейсы в 6:27, 6:49, ночные измененные рейсы в 23:36 вместо 23:25, 00:30 вместо 00:01.

Маршрут №7:

отправление «Пл. Мицкевича» утренние добавленные рейсы в 5:33, 6:07 , 6:24, 7:32, 8:40, ночные добавленные рейсы в 00:14, 00:42;

отправление «Лидахлебопродукт» утренние добавленные рейсы в 6:03, 7:05. 8:13, 9:31, ночные добавленные рейсы в 00:44, 01:12.

Маршрут №8:

отправление «Пл. Мицкевича» утренние добавленные рейсы в 6:00, 6:18, ночной измененный рейс в 23:38 вместо 23 : 27;

отправление «Лидаспецавтотранс» утренние добавленные рейсы в 6:25, 6:45, ночной измененный рейс в 0:05 вместо 23:49.

Маршрут №9:

отправление Магазин «Западный» утренние добавленные и измененные рейсы: 5:55, 6:14, 6:34 вместо 6 : 26, 7:02 вместо 7 : 12, вечерний измененный рейс: 0:53 вместо 0 : 38;

отправление «Лидаагротехсервис» утренние добавленные рейсы в 6:04, 6:25, вечерние измененные рейсы в 00:24 вместо 0:09, 0:44 вместо 00:35.

Примечание: утром автобусы маршрута № 9 начинают работу от остановочного пункта «Книжный мир» в 5:34 и 5:48 в сторону остановочного пункта «Магазин «Западный» и от остановочного пункта «ул. Ленинская» в 5:51 в сторону остановочного пункта «Лидаагротехсервис». Ночной рейс отправлением в 00:44 от «Лидаагротехсервис» следует до «ул. Ленинская» далее в гараж, отправлением в 00:53 от «Магазин «Западный» до «Райполиклиника» далее в гараж.

Городские маршруты № 3С, № 6, № 10, № 11(11А), № 12 и № 15Т по рабочим дням будут работать без изменений, согласно действующему расписанию.

Справки по телефону: 54-76-76.

Просим жителей города с пониманием отнестись к временно принимаемым мерам и планировать свои поездки заранее с учетом действующего расписания.