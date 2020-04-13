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Эпидемиолог рассказала, в каких ситуациях стоит надевать маску
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока соцсети сходят с ума с новостями на грани фантастики, а люди меряются, у кого краше и дороже маска, белорусским докторам в эти дни не до тревожности и тем более позерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот кто должен надевать на себя те самые маски, так это доктора и зараженные. По рекомендации ВОЗ это более разумно, чем здоровым повально облачаться в повязки.
Алла Метлицкая, эпидемиолог 2-й городской клинической больницы Минска:
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Новости Беларуси. Пока соцсети сходят с ума с новостями на грани фантастики, а люди меряются, у кого краше и дороже маска, белорусским докторам в эти дни не до...
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