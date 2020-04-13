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Кому действительно нужно находиться на самоизоляции? Минздрав объясняет

13.04.2020 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще раз о самоизоляции – для тех, кому она действительно нужна. Но и в этом случает цифра в 14 дней справедлива не для всех. Нужен индивидуальный подход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: не надо человека на 14 дней направлять на самоизоляцию. Я понимаю три, четыре, ну, пять дней

Кому действительно нужно находиться на самоизоляции? Минздрав объясняет

Инна Карабан, заместитель начальника отдела Минздрава Беларуси:
Есть категории граждан, которым мы рекомендуем самоизолироваться. Это те лица, которые прибыли из-за границы. Еще у нас есть такой хвост людей, которые прибыли, и вот они должны находиться 14 дней на самоизоляции. Это лица из круга заболевших, то есть контакты первого уровня. Это контакты второго уровня, у которых есть признаки острого респираторного заболевания – они тоже должны быть на самоизоляции (до какого срока – это уже решает лечащий врач).

Кому действительно нужно находиться на самоизоляции? Минздрав объясняет

Люди в материале: Инна Карабан

 
 
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Новости Беларуси. Еще раз о самоизоляции – для тех, кому она действительно нужна. Но и в этом случает цифра в 14 дней справедлива не для всех. Нужен индивидуальный...
 
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