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Кому действительно нужно находиться на самоизоляции? Минздрав объясняет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще раз о самоизоляции – для тех, кому она действительно нужна. Но и в этом случает цифра в 14 дней справедлива не для всех. Нужен индивидуальный подход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инна Карабан, заместитель начальника отдела Минздрава Беларуси:
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Новости Беларуси. Еще раз о самоизоляции – для тех, кому она действительно нужна. Но и в этом случает цифра в 14 дней справедлива не для всех. Нужен индивидуальный...
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