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100 обращений в день и запрет на посещение лесов. В Гомельской области горят леса и торфяники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Непростая ситуация с пожарами на юге Беларуси. Более 100 звонков в день получают гомельские спасатели: горят леса и торфяники, есть случаи загорания травы и кустарника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Лельчицком районе более двух суток продолжают тушить пожар на площади в 30 гектаров. В 9 из 10 случаев причина пожара – человеческая беспечность.
Евгений Анатольевич работает в Гомельском лесхозе пятый год. Как и спасатели, он на передовой борьбы с пожарами в лесах и на торфяниках. Именно лесхозы первыми выезжают на возгорание. МЧС подключают, если совсем туго становится. Говорит, самый сложный момент был, когда тушили очаг 16 часов кряду. Сказывается специфика таких пожаров.
Евгений Шут, водитель пожарной машины Гомельского опытного лесхоза:
О том, что где-то горит, сейчас узнают сразу же – 9 видеокамер, режим онлайн, фотоловушки и звонки (их порой до сотни за сутки – люди бьют тревогу). Да и сами лесники работают на упреждение: по камерам следят за пожарами в соседних странах, заранее делают разделительные полосы в лесах или на полях, не давая огню перекинуться на наши территории.
Александр Симанков, начальник пожарно-химической станции Гомельского опытного лесхоза:
И не только для них. Страдают порой и сами люди.
Владимир Федоров, житель Гомеля:
Запрет на посещение лесов в Гомельской области введен еще 7 апреля. Штрафы за это, как и за выпал травы, который привел к пожару, составляют более 1 000 рублей. Плюс возмещение всего ущерба – горел лес или несколько домов, в деревне или в городе.
Евгений Поболовец, корреспондент:
9 из 10 – ровно в такой пропорции человек виной пожару или сама природа. Когда засуха и сильный ветер, огонь перемещается мгновенно. С начала 2020 года таких очагов было уже более 300, выжжено 800 гектаров земли. И это только по одной Гомельской области.
Сергей Дичковский, Начальник Гомельского областного управления МЧС Беларуси:
На этой неделе по Гомельской области обещают осадки, местами даже мокрый снег. И ветер северный. Правда, к концу месяца – до + 22℃ и уже теплое летнее солнце. А там дачи, шашлыки. А значит, кому-то снова тушить леса и торфяники. Благо, в Беларуси нет проблем ни с техникой, ни с обученным персоналом. Решить бы еще вопрос с нашей личной ответственностью.
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Новости Беларуси. Непростая ситуация с пожарами на юге Беларуси. Более 100 звонков в день получают гомельские спасатели: горят леса и торфяники, есть случаи...
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