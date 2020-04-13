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Эти деревья помнят балы, званые ужины и охоты. Древняя усадьба Сулистровского ищет хозяев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одна из самых древних в Беларуси, бывшая усадьба Сулистровского в деревне Шеметово Мядельского района ищет хозяев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Комплекс конца XVIII века. В списке для передачи инвесторам он с 2009 года. На территории сохранились здания, требующие реставрации.
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Новости Беларуси. Одна из самых древних в Беларуси, бывшая усадьба Сулистровского в деревне Шеметово Мядельского района ищет хозяев, сообщили в программе...
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