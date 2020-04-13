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Эти деревья помнят балы, званые ужины и охоты. Древняя усадьба Сулистровского ищет хозяев

13.04.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одна из самых древних в Беларуси, бывшая усадьба Сулистровского в деревне Шеметово Мядельского района ищет хозяев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Комплекс конца XVIII века. В списке для передачи инвесторам он с 2009 года. На территории сохранились здания, требующие реставрации.

Эти деревья помнят балы, званые ужины и охоты. Древняя усадьба Сулистровского ищет хозяев

Об историческом прошлом – в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

Эти деревья помнят балы, званые ужины и охоты. Древняя усадьба Сулистровского ищет хозяев

Эти деревья помнят балы, званые ужины и охоты. Древняя усадьба Сулистровского ищет хозяев

Люди в материале: Екатерина Чичерева

 
 
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Новости Беларуси. Одна из самых древних в Беларуси, бывшая усадьба Сулистровского в деревне Шеметово Мядельского района ищет хозяев, сообщили в программе...
 
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