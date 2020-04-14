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«Ночные снайперы» представили свой первый анимационный клип «Рим»

14.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ночные снайперы» представили свой первый анимационный клип «Рим»

Вокалистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала в YouTube первый анимационный клип коллектива на песню «Рим».

Главной героиней ролика стала сама Арбенина. Песня «Рим» по заявлению музыкантов – серьезная композиция, которая «манифестирует кодекс поэта» .


Автором сценария и режиссером клипа стал Ришат Гильметдинов. Сама песня «Рим» вышла в конце 2019 года.

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Вокалистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала в YouTube первый анимационный клип коллектива на песню «Рим». Главной героиней ролика стала сама...
 
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