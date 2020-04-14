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«Ночные снайперы» представили свой первый анимационный клип «Рим»
Источник материала: ОНТ
Вокалистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала в YouTube первый анимационный клип коллектива на песню «Рим».
Главной героиней ролика стала сама Арбенина. Песня «Рим» по
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Вокалистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала в YouTube первый анимационный клип коллектива на песню «Рим». Главной героиней ролика стала сама...
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