«Ночные снайперы» представили свой первый анимационный клип «Рим»

Источник материала: ОНТ

Вокалистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала в YouTube первый анимационный клип коллектива на песню «Рим».

Главной героиней ролика стала сама Арбенина. Песня «Рим» по заявлению музыкантов – серьезная композиция, которая «манифестирует кодекс поэта» .



Автором сценария и режиссером клипа стал Ришат Гильметдинов. Сама песня «Рим» вышла в конце 2019 года.

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