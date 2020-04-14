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Из-за долгов на торги выставили имущество некогда одной из лучших стройорганизаций страны
Источник материала: Tut.by
Из-за долгов государство
Что это за ПМК-266?
Круглянская ПМК построила разные объекты в Беларуси: от жилья до производственных помещений. Кроме того, предприятие полностью отстроило малую родину Александра Лукашенко — деревню Александрия и ледовый дворец в Шклове. В том числе ПМК создала резиденцию «
Организация оказывает не только строительные услуги. Это крупнейший в Круглянском районе собственник недвижимости: ему принадлежат несколько торговых и развлекательных центров, гостиница, ресторан, магазины, а также пасека, кондитерское производство, цеха по производству столярки, металлоконструкций, швейной продукции и мясопродуктов.
Во многом это все заслуга Николая Патрончика, который работал на предприятии 45 лет, а с 1995 года руководил им. За вклад в строительство коллектив предприятия был занесен на областную и трижды на республиканскую Доски почета, в 2007 и 2009 годах с присуждением второго места, а в 2010 году Круглянской ПМК-266 было присуждено первое место среди строительных организаций страны. Николай Патрончик указом президента был награжден медалью «За трудовое отличие», позже ему было присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Беларусь».
Но в декабре 2017 года его задержали и обвинили в хищении в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Патрончика поместили в СИЗО, он умер спустя 4 месяца, не выходя на свободу.
Что выставлено на продажу?
Сегодня же у предприятия скопились долги, в счет погашения которых отдел принудительного исполнения главного управления юстиции Могилевского облисполкома выставил на аукцион 12 зданий и сооружений ПМК с общей начальной суммой около 500 тысяч рублей.
Продаются как крупные объекты вроде магазинов по 400−500 квадратных метров, так и более мелкие торговые и складские помещения. Торги по всем объектам пройдут 23 апреля.
По общему правилу это все означает, что долги предприятия подтверждены решениями экономического суда, но не выплачены кредиторам. Поэтому в отношении организации органом принудительного исполнения возбужден ряд исполнительных производств на взыскание задолженности, а на выставленное на торги имущество наложен арест.
Уголовное дело и смерть Николая Патрончика
Николая Патрончика задержали 26 декабря 2017 года на рабочем месте и отправили в СИЗО. Через несколько дней после этого прокуратура сообщила, что в отношении Патрончика возбудили уголовное дело за особо крупное хищение, совершенное путем злоупотребления служебными полномочиями.
Под стражу взяли и младшего сына руководителя ПМК-266 Дмитрия. По версии следствия, в начале 2014 года отец и сын сговорились «с целью завладения денежными средствами предприятия».
31-летний Дмитрий якобы зарегистрировал как индивидуального предпринимателя своего знакомого, но по факту работал сам. По указанию Патрончика-старшего сотрудники ПМК якобы закупали автозапчасти через предпринимателя — то есть фактически через Патрончика-младшего. Причем якобы по завышенной цене — надбавка доходила до 100%. В результате суммарная разница между закупкой и продажей автозапчастей, по данным следствия, составила более 1 млн 50 тыс. рублей, или более 500 тыс. долларов в эквиваленте по курсу января 2018 года. Деньги были перечислены на расчетный счет ИП.
Для Круглого задержание Патрончиков стало
Ведь после аварии он отказался от группы инвалидности, чтобы не лишаться работы, рассказывала TUT.BY его жена, а теперь вдова Лариса Олеговна. «Утром встанет, ногу перевяжет — и пошел».
Из СИЗО Николай Патрончик вернулся домой в гробу —
Спустя несколько месяцев — 11 сентября 2018 года — дело Патрончика-старшего все же выделили в отдельное производство. На 6 февраля 2020 года оно не прекращено, хоть обвиняемый давно умер.
Дело Дмитрия Патрончика завершилось судом и обвинительным приговором: 8 лет лишения свободы. Сейчас он находится в стадии обжалования. Комментировать уголовное дело в отношении Николая Патрончика и приговор Дмитрию Патрончику родные сейчас отказываются.
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Что это за организация, кем был Николай Патрончик и какое имущество сейчас продается - в материале REALTY.TUT.BY.
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