Из-за долгов на торги выставили имущество некогда одной из лучших стройорганизаций страны

Источник материала: Tut.by

Из-за долгов государство выставило на торги 12 зданий и сооружений некогда одного из самых успешных строительных предприятий страны — Круглянской ПМК-266 из Могилевской области, которой руководил заслуженный строитель Беларуси Николай Патрончик. Его, напомним, задержали в конце 2017 года, а спустя 4 месяца он умер , не выходя на свободу. Какое имущество предприятия сейчас распродается и почем — в материале.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что это за ПМК-266?

Круглянская ПМК построила разные объекты в Беларуси: от жилья до производственных помещений. Кроме того, предприятие полностью отстроило малую родину Александра Лукашенко — деревню Александрия и ледовый дворец в Шклове. В том числе ПМК создала резиденцию « Александрия-2 ».

Организация оказывает не только строительные услуги. Это крупнейший в Круглянском районе собственник недвижимости: ему принадлежат несколько торговых и развлекательных центров, гостиница, ресторан, магазины, а также пасека, кондитерское производство, цеха по производству столярки, металлоконструкций, швейной продукции и мясопродуктов.



Фото: «БелЮрОбеспечение»

Во многом это все заслуга Николая Патрончика, который работал на предприятии 45 лет, а с 1995 года руководил им. За вклад в строительство коллектив предприятия был занесен на областную и трижды на республиканскую Доски почета, в 2007 и 2009 годах с присуждением второго места, а в 2010 году Круглянской ПМК-266 было присуждено первое место среди строительных организаций страны. Николай Патрончик указом президента был награжден медалью «За трудовое отличие», позже ему было присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Беларусь».



Фото с сайта director.by

Но в декабре 2017 года его задержали и обвинили в хищении в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Патрончика поместили в СИЗО, он умер спустя 4 месяца, не выходя на свободу.

Что выставлено на продажу?

Сегодня же у предприятия скопились долги, в счет погашения которых отдел принудительного исполнения главного управления юстиции Могилевского облисполкома выставил на аукцион 12 зданий и сооружений ПМК с общей начальной суммой около 500 тысяч рублей.





Продаются как крупные объекты вроде магазинов по 400−500 квадратных метров, так и более мелкие торговые и складские помещения. Торги по всем объектам пройдут 23 апреля.



Еще один выставленный на аукцион магазин. Начальная цена — 178 тысяч рублей. Фото: «БелЮрОбеспечение»

По общему правилу это все означает, что долги предприятия подтверждены решениями экономического суда, но не выплачены кредиторам. Поэтому в отношении организации органом принудительного исполнения возбужден ряд исполнительных производств на взыскание задолженности, а на выставленное на торги имущество наложен арест.

Уголовное дело и смерть Николая Патрончика

Николая Патрончика задержали 26 декабря 2017 года на рабочем месте и отправили в СИЗО. Через несколько дней после этого прокуратура сообщила, что в отношении Патрончика возбудили уголовное дело за особо крупное хищение, совершенное путем злоупотребления служебными полномочиями.

Под стражу взяли и младшего сына руководителя ПМК-266 Дмитрия. По версии следствия, в начале 2014 года отец и сын сговорились «с целью завладения денежными средствами предприятия».

31-летний Дмитрий якобы зарегистрировал как индивидуального предпринимателя своего знакомого, но по факту работал сам. По указанию Патрончика-старшего сотрудники ПМК якобы закупали автозапчасти через предпринимателя — то есть фактически через Патрончика-младшего. Причем якобы по завышенной цене — надбавка доходила до 100%. В результате суммарная разница между закупкой и продажей автозапчастей, по данным следствия, составила более 1 млн 50 тыс. рублей, или более 500 тыс. долларов в эквиваленте по курсу января 2018 года. Деньги были перечислены на расчетный счет ИП.

Для Круглого задержание Патрончиков стало небывалым потрясением . Особенно взволнованы были сотрудники ПМК-266, которой Николай Васильевич отдал без малого 45 лет. Они тогда даже написали коллективное письмо президенту: попросили «отнестись гуманно» к их руководителю и вернуть его в Круглое — пока хотя бы под домашний арест. Волновались, как их Патрончик, человек в почтенном возрасте, больной, перенесет содержание под стражей.





Ведь после аварии он отказался от группы инвалидности, чтобы не лишаться работы, рассказывала TUT.BY его жена, а теперь вдова Лариса Олеговна. «Утром встанет, ногу перевяжет — и пошел».

Из СИЗО Николай Патрончик вернулся домой в гробу — похороны прошли 10 мая . Проводить человека, имя которого до сих пор прочно ассоциируется с ПМК-266 и Круглым, собралось несколько сотен людей. Гроб с телом Николая Васильевича привезли к зданию ПМК для прощания. Плакали даже мужчины.





Причину смерти назвали только после письма в Администрацию президента: Николай Патрончик умер от полиорганной недостаточности, вызванной рядом заболеваний.

Спустя несколько месяцев — 11 сентября 2018 года — дело Патрончика-старшего все же выделили в отдельное производство. На 6 февраля 2020 года оно не прекращено, хоть обвиняемый давно умер.

Дело Дмитрия Патрончика завершилось судом и обвинительным приговором: 8 лет лишения свободы. Сейчас он находится в стадии обжалования. Комментировать уголовное дело в отношении Николая Патрончика и приговор Дмитрию Патрончику родные сейчас отказываются.