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Ирина Безрукова поделилась секретом, как в 55 выглядеть на 30
Источник материала: ОНТ
Актрисе Ирине Безруковой исполнилось 55 лет, а она по-прежнему вызывает восхищение у поклонников. В Instagram она поделилась секретами молодости.
Ирина не стесняется своего возраста и гордо о нем заявляет: «Да, мне 55 лет. И первое, что нужно сделать, — принять свой возраст и нисколько не стесняться и не пугаться его».
Актриса советует найти в своем кругу женщин для примера, которые совсем не выглядят на свой возраст, и ориентироваться на них. «В моем окружении много прекрасных, взрослых женщин. Они также живут полной и интересной жизнью! Путешествуют, много работают, помогают другим, заводят романы, отлично проводят время и знают вкус жизни», – утверждает Ирина.
А главным секретом актриса называет полное принятие себя: «Именно любовь приводит к внутреннему счастью и хорошей, ухоженной внешности».
Также актриса убеждена, что правильное питание и позитивные мысли каждый день имеют большое значение для внешности.
Фото:instagram.com/irina_bezrukova_official
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Актрисе Ирине Безруковой исполнилось 55 лет, а она по-прежнему вызывает восхищение у поклонников. В Instagram она поделилась секретами молодости. Ирина не стесняется...
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