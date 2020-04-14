Ирина Безрукова поделилась секретом, как в 55 выглядеть на 30

Источник материала: ОНТ

Актрисе Ирине Безруковой исполнилось 55 лет, а она по-прежнему вызывает восхищение у поклонников. В Instagram она поделилась секретами молодости.

Ирина не стесняется своего возраста и гордо о нем заявляет: «Да, мне 55 лет. И первое, что нужно сделать, — принять свой возраст и нисколько не стесняться и не пугаться его».





Актриса советует найти в своем кругу женщин для примера, которые совсем не выглядят на свой возраст, и ориентироваться на них. «В моем окружении много прекрасных, взрослых женщин. Они также живут полной и интересной жизнью! Путешествуют, много работают, помогают другим, заводят романы, отлично проводят время и знают вкус жизни», – утверждает Ирина.

А главным секретом актриса называет полное принятие себя: «Именно любовь приводит к внутреннему счастью и хорошей, ухоженной внешности».





Также актриса убеждена, что правильное питание и позитивные мысли каждый день имеют большое значение для внешности.

Фото:instagram.com/irina_bezrukova_official

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