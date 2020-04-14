|
GPS-навигатор в тракторе и обследование почвы. Как проходит посевная в регионах Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Даже в борьбе с эпидемией никто не отменял продовольственную безопасность. Ведь кушать хочется всегда. И полки магазинов должны быть заполнены.
Всем известно, что весенний день – год кормит. И если сегодня время упустить, завтра можем остаться без урожая. На совещании у Президента обсуждали сегодня и ход посевной.
Кстати, три области – Брестская, Гомельская и Могилевская – уже завершили сев яровых. Принялись за другие культуры. На финише – Гродненский и Минский регионы.
О том, когда началась посевная в каждом регионе, как проходит работа в поле и зачем агрономы серьезно пересмотрели структуру полей, смотрите в видеосюжете:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже в борьбе с эпидемией никто не отменял продовольственную безопасность. Ведь кушать хочется всегда. И полки магазинов должны быть заполнены. Всем известно, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)