GPS-навигатор в тракторе и обследование почвы. Как проходит посевная в регионах Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Даже в борьбе с эпидемией никто не отменял продовольственную безопасность. Ведь кушать хочется всегда. И полки магазинов должны быть заполнены.

Всем известно, что весенний день – год кормит. И если сегодня время упустить, завтра можем остаться без урожая. На совещании у Президента обсуждали сегодня и ход посевной.

Кстати, три области – Брестская, Гомельская и Могилевская – уже завершили сев яровых. Принялись за другие культуры. На финише – Гродненский и Минский регионы.

О том, когда началась посевная в каждом регионе, как проходит работа в поле и зачем агрономы серьезно пересмотрели структуру полей, смотрите в видеосюжете:





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