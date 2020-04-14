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Нарушителей в лесах Солигорщины поймали с помощью фотоловушек. ФОТОФАКТ.

14.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

5 апреля 2020 22:10 2484

Нарушителей в лесах Солигорщины поймали с помощью фотоловушек. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев.

ГЛХУ «Старобинский лесхоз» в работе активно использует средства фото- и видеофиксации.

Техника помогает предотвратить нарушения. Так, в минувшем марте в Старобинском лесничестве зафиксировано три случая незаконного сбора древесного сока. Его собирали на запрещенных участках. В трех случаях злоумышленников привлекли к административной ответственности.

Кроме этого, ГЛХУ «Старобинский лесхоз» предупреждает, что за уничтожение дикорастущих растений, которые включены в Красную книгу Беларуси, предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых.

Нарушителей в лесах Солигорщины поймали с помощью фотоловушек. ФОТОФАКТ.

Источник: ГЛХУ “Старобинский лесхоз”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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5 апреля 2020 22:10 2484 Нарушителей в лесах Солигорщины поймали с помощью...
 
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