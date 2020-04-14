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Нарушителей в лесах Солигорщины поймали с помощью фотоловушек. ФОТОФАКТ.
14.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
5 апреля 2020 22:10 2484
Нарушителей в лесах Солигорщины поймали с помощью фотоловушек. ФОТОФАКТ.
ГЛХУ «Старобинский лесхоз» в работе активно использует средства фото- и видеофиксации.
Техника помогает предотвратить нарушения. Так, в минувшем марте в Старобинском лесничестве зафиксировано три случая незаконного сбора древесного сока. Его собирали на запрещенных участках. В трех случаях злоумышленников привлекли к административной ответственности.
Источник: ГЛХУ “Старобинский лесхоз”.
©Информационный отдел
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5 апреля 2020 22:10 2484 Нарушителей в лесах Солигорщины поймали с помощью...
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