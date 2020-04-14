Нарушителей в лесах Солигорщины поймали с помощью фотоловушек. ФОТОФАКТ.

Техника помогает предотвратить нарушения. Так, в минувшем марте в Старобинском лесничестве зафиксировано три случая незаконного сбора древесного сока. Его собирали на запрещенных участках. В трех случаях злоумышленников привлекли к административной ответственности.



Кроме этого, ГЛХУ «Старобинский лесхоз» предупреждает, что за уничтожение дикорастущих растений, которые включены в Красную книгу Беларуси, предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых.

