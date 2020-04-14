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Милиция устанавливает личность пожилой женщины, которая попала в больницу

14.04.2020 09:46 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Милиция в Минске устанавливает личность пожилой женщины. Ее фото сейчас перед вами. Еще в феврале пенсионерка попала в больницу. Документов у нее при себе не было. Представилась она чужими данными. Свой год рождения, имя, фамилию и отчество назвать женщина не может, но вспомнила некоторые детали биографии. Например, что в Минск приехала из российского Курска около 20 лет назад, все это время жила на улице Охотской.

Если пенсионерка вам знакома, просьба обращаться по телефонам /29/ 691 57 68, /29/ 642 53 33, /17/ 340 02 02 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция в Минске устанавливает личность пожилой женщины. Ее фото сейчас перед вами. Еще в феврале пенсионерка попала в больницу. Документов у нее при себе не было....
 
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