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Милиция устанавливает личность пожилой женщины, которая попала в больницу
Источник материала: БTМилиция в Минске устанавливает личность пожилой женщины. Ее фото сейчас перед вами. Еще в феврале пенсионерка попала в больницу. Документов у нее при себе не было. Представилась она чужими данными. Свой год рождения, имя, фамилию и отчество назвать женщина не может, но вспомнила некоторые детали биографии. Например, что в Минск приехала из российского Курска около 20 лет назад, все это время жила на улице Охотской.
Если пенсионерка вам знакома, просьба обращаться по телефонам /29/ 691 57 68, /29/ 642 53 33, /17/ 340 02 02 или 102.
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Милиция в Минске устанавливает личность пожилой женщины. Ее фото сейчас перед вами. Еще в феврале пенсионерка попала в больницу. Документов у нее при себе не было....
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