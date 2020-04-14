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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Житель Борисова сдал чужое имущество в пункт приема металла Приемы против лома нашел 48-летний житель Борисова. Имущество он сдал в пункт приема металла. Вот только имущество это чужое. В милицию обратился 29-летний мужчина,...

Приемы против лома нашел 48-летний житель Борисова. Имущество он сдал в пункт приема металла. Вот только имущество это чужое. В милицию обратился 29-летний мужчина, который рассказал, что некто почистил его двор. Забрал жулик более трехсот килограммов лома. Правоохранители оперативно вышли на злоумышленника, часть похищенного нашли в пункте приема металла, а оставшееся прямо во дворе его дома. Сам фигурант признался, что идея забрать металл ему в голову пришла давно. Когда соседа не было, мужчина пробрался во двор и вынес нужное ему имущество. Доход получился в размере 80 рублей. Деньги сразу ушли на алкоголь. Оставшуюся добычу - металлические колеса и плуг - житель Борисова оставил до лучших времен и более выгодной сделки. Возбуждено уголовное дело.