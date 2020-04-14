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Житель Борисова сдал чужое имущество в пункт приема металла

14.04.2020 09:46 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Приемы против лома нашел 48-летний житель Борисова. Имущество он сдал в пункт приема металла. Вот только имущество это чужое. В милицию обратился 29-летний мужчина, который рассказал, что некто почистил его двор. Забрал жулик более трехсот килограммов лома. Правоохранители оперативно вышли на злоумышленника, часть похищенного нашли в пункте приема металла, а оставшееся прямо во дворе его дома. Сам фигурант признался, что идея забрать металл ему в голову пришла давно. Когда соседа не было, мужчина пробрался во двор и вынес нужное ему имущество. Доход получился в размере 80 рублей.  Деньги сразу ушли на алкоголь. Оставшуюся добычу - металлические колеса и плуг - житель Борисова оставил до лучших времен и более выгодной сделки. Возбуждено уголовное дело. 
 
 
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Приемы против лома нашел 48-летний житель Борисова. Имущество он сдал в пункт приема металла. Вот только имущество это чужое. В милицию обратился 29-летний мужчина,...
 
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