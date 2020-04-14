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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подростки в Витебске забрали сумку у пожилой женщины Таким способом юноши хотели подзаработать. Жертву они присмотрели в магазине. Дама расплатилась за свои покупки и отправилась домой. Молодые люди попытались...

Таким способом юноши хотели подзаработать. Жертву они присмотрели в магазине. Дама расплатилась за свои покупки и отправилась домой. Молодые люди попытались вырвать у нее сумку. Надо сказать, им удалось это сделать не сразу. Когда ридикюль оказался в руках у жуликов, они сбежали. Пострадавшая сразу вызвала милицию.