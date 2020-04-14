ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Подростки в Витебске забрали сумку у пожилой женщины

14.04.2020 09:46 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Таким способом юноши хотели подзаработать. Жертву они присмотрели в магазине. Дама расплатилась за свои покупки и отправилась домой. Молодые люди попытались вырвать у нее сумку. Надо сказать, им удалось это сделать не сразу. Когда ридикюль оказался в руках у жуликов, они сбежали. Пострадавшая сразу вызвала милицию. 

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебской области: "Восстанавливая ход событий, предшествовавших нападению, оперативники обратили внимание на молодых людей, попавших на камеры видеонаблюдения в магазине. По приметам женщина опознала в них своих обидчиков. Вскоре были установлены и личности 15- и 16-летнего подростков, старший из которых уже попадал ранее в поле зрения правоохранителей в связи с мелкими хищениями и хулиганством. Добычей подозреваемых стало чуть больше десяти рублей наличными, тем не менее открытое хищение чужого имущества оставит в биографии подростков привлечение к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким способом юноши хотели подзаработать. Жертву они присмотрели в магазине. Дама расплатилась за свои покупки и отправилась домой. Молодые люди попытались...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за долгов на торги выставили имущество некогда одной из лучших стройорганизаций страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика