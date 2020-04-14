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Подростки в Витебске забрали сумку у пожилой женщины
Источник материала: БTТаким способом юноши хотели подзаработать. Жертву они присмотрели в магазине. Дама расплатилась за свои покупки и отправилась домой. Молодые люди попытались вырвать у нее сумку. Надо сказать, им удалось это сделать не сразу. Когда ридикюль оказался в руках у жуликов, они сбежали. Пострадавшая сразу вызвала милицию.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебской области: "Восстанавливая ход событий, предшествовавших нападению, оперативники обратили внимание на молодых людей, попавших на камеры видеонаблюдения в магазине. По приметам женщина опознала в них своих обидчиков. Вскоре были установлены и личности 15- и 16-летнего подростков, старший из которых уже попадал ранее в поле зрения правоохранителей в связи с мелкими хищениями и хулиганством. Добычей подозреваемых стало чуть больше десяти рублей наличными, тем не менее открытое хищение чужого имущества оставит в биографии подростков привлечение к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса".
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Таким способом юноши хотели подзаработать. Жертву они присмотрели в магазине. Дама расплатилась за свои покупки и отправилась домой. Молодые люди попытались...
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