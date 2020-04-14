Президент Беларуси подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии лиц , пребывающих без разрешения, которые ранее ратифицировали в парламенте. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Напомним, что белорусские депутаты ратифицировали эти соглашения на открытии весенней сессии в начале апреля.

Эти документы теперь должны утвердить в Европарламенте, затем Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию. Лишь после этого шенгенские визы для белорусов будут стоить 35 евро, их получение упростится.

Ожидается, что «шенген» подешевеет для граждан Беларуси в июне этого года.

В настоящее время белорусам для получения такой визы нужно заплатить 80 евро.

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