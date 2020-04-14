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Лукашенко опять просит у России снижения цены на газ

14.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если Россия действительно хочет как-то помочь Беларуси, то могла бы снизить до мировой цену на поставляемый природный газ.




"Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб.м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?", - заявил сегодня Лукашенко в Минске на совещании.

Цена на газ для Беларуси сегодня обсуждалась в телефонном разговоре премьеров Беларуси и России.
 
Теги: Минск
 
 
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Если Россия действительно хочет как-то помочь Беларуси, то могла бы снизить до мировой цену на поставляемый природный газ.
 
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