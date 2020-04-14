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Не выходя из дома. 10 средств, которые помогут избавиться от седины без помощи мастера
Источник материала: Tut.by
Отказаться от привычных бьюти-процедур нелегко. Но пока в мире бушует эпидемия, мы призываем вас перейти в режим «сам себе мастер». О том, как заменить косметолога, мы уже
Мы собрали все возможные варианты окрашивания, а также не забыли порекомендовать пару конкретных средств, которые успели опробовать на себе. Любой из продуктов можно купить онлайн, с доставкой на дом, стоимость одного — в пределах 35 рублей.
Способ № 1. Радикальный
Самый стойкий (он же салонный) вариант окрашивания — использование краски на основе аммиака. Справиться с таким красителем в домашних условиях можно: к нему прилагается пошаговая инструкция. Правда, есть нюанс: без помощи мастера обойдутся лишь те, кто красится в один тон.
Чем стоит вооружиться перед процедурой? В списке мастхэвов — одноразовый пеньюар, кисточка с мягким, но упругим синтетическим ворсом, емкость для смешивания красителя, виниловые или нитриловые перчатки, оксидант для красителя и специальная жидкость для удаления краски с кожи. Все это можно заказать в специализированных магазинах вместе с краской.
Сколько красителя понадобится? В среднем одной упаковки в 100 мл хватает на волосы средней густоты длиной до лопаток.
Как выбрать оксидант? Оптимальный вариант — покупать окислитель того же бренда, что и ваша краска. И вот вам подсказка по процентам: 3% — не убирает седину, подойдет для окрашивания тон-в-тон или на тон темнее, 6% — убирает седину, подойдет для окрашивания тон-в-тон или осветления на 1−2 тона. Оксиды с более высоким процентом предназначены для сильного осветления, дома их лучше не использовать.
Смешивать краситель с оксидантом нужно постепенно: так получится добиться однородной массы. И обязательно соблюдайте пропорции, указанные в инструкции: если производитель рекомендует 1:1, а объем краски — 100 мл, значит, и оксида нужно 100 мл.
После того как состав готов, нанесите его на чистые волосы, начиная с корней (то есть сначала наносим на все корни и только потом занимаемся длиной). Для того чтобы краситель распределялся равномерно, можно после нанесения прочесывать пряди расческой или массировать их пальцами.
Закончили с нанесением — сразу же удалите краску с кожи в тех местах, где ее быть не должно (например с ушей). И отправляйтесь пить чай ровно до тех пор, пока не истечет время экспозиции. Оно также указано в инструкции: обычно это 25−30 минут.
Как смыть краситель? Если окрашивали только корни, протонируйте длину: слегка промойте волосы у корней, помассируйте их и протяните краску пальцами по всей длине, оставив на минуту. После этого хорошенько смойте состав проточной водой и продолжайте мытье в стандартном режиме — с шампунем и бальзамом.
И, наконец, главный вопрос: какую краску выбрать? В идеале — ту, которую обычно использует ваш мастер: позвоните ему, спросите, если не в курсе. Мы также готовы посоветовать пару проверенных вариантов. Это перманентные красители от профессиональных брендов — Keen (XXL Colour Cream), Schwarzkopf professional (Igora Royal) и Z.One Concept (Milkshake Creative conditioning permanent colour). И не забудьте про оксидант!
Способ № 2. Временный
Не готовы экспериментировать со стойкими красителями — попробуйте временные. Например, оттеночные маски. Продержится эффект от такого окрашивания недолго: максимум — пару недель.
Как наносить оттеночную маску? Можно как перманентный краситель — прядь за прядью, с помощью кисточки. Или же как обычную маску — руками. Только не забудьте хорошенько помассировать корни и длину, чтобы оттенок получился равномерным.
Одна из лучших тонирующих масок (и по стойкости, и по цветовой палитре) — Itely от Riflessi. Представлена в 8 оттенках. Одной упаковки хватит на 2−3 применения — при условии, что волосы у вас средней густоты длиной до лопаток.
Отличный тонирующий бальзам в 9 оттенках (в числе которых — холодный блонд) есть и у масс-маркет бренда Syoss.
Оттеночные маски от белорусской марки BioWorld (представлены в трех оттенках — для брюнеток, шатенок и блондинок) — вариант для тех, кто просто хочет освежить цвет и добавить блеска волосам. Держаться пигмент будет ровно до следующего мытья.
А у некоторых брендов (в частности — у Kapous и Palette) есть отдельные тонирующие линейки для блондинок.
Способ № 3. «Выйти в магазин»
Мы прекрасно понимаем: решиться на самостоятельное окрашивание, если до этого вы всегда пользовались услугами профессионалов — сложно. Поэтому подготовили пару экспресс-вариантов — на случай, если нужно выйти из дома, а на голове, по вашему мнению, совсем уж катастрофа.
У L’Oreal есть специальный корректор цвета Magic retouch. Средство очень пигментированное, но — предупреждаем! — совсем не водостойкое. Представлено в 9 оттенках.
А еще подойдет оттеночный сухой шампунь — такой, например, есть у Batiste (в трех вариантах — для блондинок, шатенок и брюнеток). Он, как и корректор от L’Oreal, нестойкий: постарайтесь не попадать с ним под дождь.
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Мы собрали все возможные варианты окрашивания, а также не забыли порекомендовать пару конкретных средств, которые успели опробовать на себе. Любой из продуктов...
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