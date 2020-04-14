Не выходя из дома. 10 средств, которые помогут избавиться от седины без помощи мастера

Источник материала: Tut.by

Отказаться от привычных бьюти-процедур нелегко. Но пока в мире бушует эпидемия, мы призываем вас перейти в режим «сам себе мастер». О том, как заменить косметолога, мы уже рассказывали . Сегодня публикуем новый гайд — по домашнему окрашиванию волос.

Мы собрали все возможные варианты окрашивания, а также не забыли порекомендовать пару конкретных средств, которые успели опробовать на себе. Любой из продуктов можно купить онлайн, с доставкой на дом, стоимость одного — в пределах 35 рублей.

Способ № 1. Радикальный

Самый стойкий (он же салонный) вариант окрашивания — использование краски на основе аммиака. Справиться с таким красителем в домашних условиях можно: к нему прилагается пошаговая инструкция. Правда, есть нюанс: без помощи мастера обойдутся лишь те, кто красится в один тон.

Чем стоит вооружиться перед процедурой? В списке мастхэвов — одноразовый пеньюар, кисточка с мягким, но упругим синтетическим ворсом, емкость для смешивания красителя, виниловые или нитриловые перчатки, оксидант для красителя и специальная жидкость для удаления краски с кожи. Все это можно заказать в специализированных магазинах вместе с краской.



Эта кисть слишком жесткая и неудобная



А вот такая, с мягким, истонченным у кончиков ворсом, подойдет идеально

Сколько красителя понадобится? В среднем одной упаковки в 100 мл хватает на волосы средней густоты длиной до лопаток.

Как выбрать оксидант? Оптимальный вариант — покупать окислитель того же бренда, что и ваша краска. И вот вам подсказка по процентам: 3% — не убирает седину, подойдет для окрашивания тон-в-тон или на тон темнее, 6% — убирает седину, подойдет для окрашивания тон-в-тон или осветления на 1−2 тона. Оксиды с более высоким процентом предназначены для сильного осветления, дома их лучше не использовать.

Смешивать краситель с оксидантом нужно постепенно: так получится добиться однородной массы. И обязательно соблюдайте пропорции, указанные в инструкции: если производитель рекомендует 1:1, а объем краски — 100 мл, значит, и оксида нужно 100 мл.



Для удаления краски с кожи есть разные лосьоны

После того как состав готов, нанесите его на чистые волосы, начиная с корней (то есть сначала наносим на все корни и только потом занимаемся длиной). Для того чтобы краситель распределялся равномерно, можно после нанесения прочесывать пряди расческой или массировать их пальцами.

Закончили с нанесением — сразу же удалите краску с кожи в тех местах, где ее быть не должно (например с ушей). И отправляйтесь пить чай ровно до тех пор, пока не истечет время экспозиции. Оно также указано в инструкции: обычно это 25−30 минут.

Как смыть краситель? Если окрашивали только корни, протонируйте длину: слегка промойте волосы у корней, помассируйте их и протяните краску пальцами по всей длине, оставив на минуту. После этого хорошенько смойте состав проточной водой и продолжайте мытье в стандартном режиме — с шампунем и бальзамом.

И, наконец, главный вопрос: какую краску выбрать? В идеале — ту, которую обычно использует ваш мастер: позвоните ему, спросите, если не в курсе. Мы также готовы посоветовать пару проверенных вариантов. Это перманентные красители от профессиональных брендов — Keen (XXL Colour Cream), Schwarzkopf professional (Igora Royal) и Z.One Concept (Milkshake Creative conditioning permanent colour). И не забудьте про оксидант!



На одну упаковку XXL Colour Cream от Keen нужно 100 мл оксиданта



На одну упаковку Igora Royal от Schwarzkopf professional нужно 60 мл оксиданта



На одну упаковку Milkshake Creative от Z.One Concept нужно 150 мл оксиданта

Способ № 2. Временный

Не готовы экспериментировать со стойкими красителями — попробуйте временные. Например, оттеночные маски. Продержится эффект от такого окрашивания недолго: максимум — пару недель.

Как наносить оттеночную маску? Можно как перманентный краситель — прядь за прядью, с помощью кисточки. Или же как обычную маску — руками. Только не забудьте хорошенько помассировать корни и длину, чтобы оттенок получился равномерным.

Одна из лучших тонирующих масок (и по стойкости, и по цветовой палитре) — Itely от Riflessi. Представлена в 8 оттенках. Одной упаковки хватит на 2−3 применения — при условии, что волосы у вас средней густоты длиной до лопаток.





Отличный тонирующий бальзам в 9 оттенках (в числе которых — холодный блонд) есть и у масс-маркет бренда Syoss.





Оттеночные маски от белорусской марки BioWorld (представлены в трех оттенках — для брюнеток, шатенок и блондинок) — вариант для тех, кто просто хочет освежить цвет и добавить блеска волосам. Держаться пигмент будет ровно до следующего мытья.





А у некоторых брендов (в частности — у Kapous и Palette) есть отдельные тонирующие линейки для блондинок.









Способ № 3. «Выйти в магазин»

Мы прекрасно понимаем: решиться на самостоятельное окрашивание, если до этого вы всегда пользовались услугами профессионалов — сложно. Поэтому подготовили пару экспресс-вариантов — на случай, если нужно выйти из дома, а на голове, по вашему мнению, совсем уж катастрофа.

У L’Oreal есть специальный корректор цвета Magic retouch. Средство очень пигментированное, но — предупреждаем! — совсем не водостойкое. Представлено в 9 оттенках.





А еще подойдет оттеночный сухой шампунь — такой, например, есть у Batiste (в трех вариантах — для блондинок, шатенок и брюнеток). Он, как и корректор от L’Oreal, нестойкий: постарайтесь не попадать с ним под дождь.



