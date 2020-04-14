ОГП призывает власти Беларуси к масштабной амнистии













«Учитывая ослабленный иммунитет заключённых и отсутствие в колониях, тюрьмах и СИЗО качественной медицинской помощи, невозможность изоляции заболевших, места лишения свободы грозят превратиться в братские могилы. Любой случай заболевания гарантированно приведёт к полному заражению всех», - заявил лидер ОГП Николай Козлов.





Он сослался на заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором она призвала государства как можно скорее начать сокращать количество людей в заключении и принять срочные меры для защиты их жизни и здоровья в условиях пандемии COVID-19.





ОГП предлагает амнистировать всех людей, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, несовершеннолетних, людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, женщин, имеющих несовершеннолетних детей.





«Призываю к амнистии лиц, осуждённых по печально известной ст. 328 УК РБ, в соответствии с которой тысячи молодых людей получили наказания, не пропорциональные тяжести совершенных проступков, которые в большинстве цивилизованных стран не являются уголовным преступлением», - подчеркивается в заявлении.