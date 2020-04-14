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Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию

14.04.2020 08:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию

На связи – председатель Совета Республики. Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию.

Задать вопросы спикеру верхней палаты парламента можно завтра с 10:00 до 13:00 часов. Номер: (017) 328 53 24. Запретных для диалога тем нет – вопросы могут быть любыми – от жилищно-коммунальных до здравоохранения. А в среду у телефона будет заместитель председателя Совета Республики. Обращения граждан примет Анатолий Исаченко.

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На связи – председатель Совета Республики. Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию. Задать вопросы спикеру верхней палаты парламента можно завтра с 10:00...
 
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