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Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию
Источник материала: ОНТ
На связи – председатель Совета Республики. Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию.
Задать вопросы спикеру верхней палаты парламента можно завтра с 10:00 до 13:00 часов. Номер: (017) 328 53 24. Запретных для диалога тем нет – вопросы могут быть любыми – от жилищно-коммунальных до здравоохранения. А в среду у телефона будет заместитель председателя Совета Республики. Обращения граждан примет Анатолий Исаченко.
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На связи – председатель Совета Республики. Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию. Задать вопросы спикеру верхней палаты парламента можно завтра с 10:00...
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