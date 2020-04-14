ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Украине задержали предполагаемого виновника пожара в зоне Чернобыльской АЭС

14.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Днем 13 апреля произошел очередной пожар на территории зоны Чернобыльской АЭС. Это уже третий очаг в зоне отчуждения. В Нацполиции Украины заявили, что нашли предполагаемого виновника.

Нарушителем оказался 37-летний житель Иванковского района. По данным полиции, мужчина сжигал мусор в своем дворе, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за территорию деревни и высыпал на сухую траву. Сухостой загорелся, пишет TUT.BY

Силовики утверждают: мужчина видел, что огонь перекинулся дальше, однако не позвонил спасателям или в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Но было уже поздно, огонь перекинулся дальше — на территорию леса, а потом и в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 245 УК Украины. Наказание — от штрафа до лишения свободы от двух до пяти лет.

Это уже второй причастный к возникновению пожара в зоне ЧАЭС. Ранее еще один мужчина поджег траву — в результате сгорело 5 га леса.

Спасатели продолжают борьбу с огнем на теории Чернобыльской АЭС. Накануне сообщалось, что пожар в зоне отчуждения добрался до Припяти: огонь подходит к хранилищам радиоактивных отходов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 13 апреля произошел очередной пожар на территории зоны Чернобыльской АЭС. Это уже третий очаг в зоне отчуждения. В Нацполиции Украины заявили, что нашли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: Артем Милевский в маске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика