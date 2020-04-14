В Украине задержали предполагаемого виновника пожара в зоне Чернобыльской АЭС

TUT.BY Нарушителем оказался 37-летний житель Иванковского района. По данным полиции, мужчина сжигал мусор в своем дворе, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за территорию деревни и высыпал на сухую траву. Сухостой загорелся, пишет





Силовики утверждают: мужчина видел, что огонь перекинулся дальше, однако не позвонил спасателям или в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Но было уже поздно, огонь перекинулся дальше — на территорию леса, а потом и в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.





По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 245 УК Украины. Наказание — от штрафа до лишения свободы от двух до пяти лет.





Это уже второй причастный к возникновению пожара в зоне ЧАЭС. Ранее еще один мужчина поджег траву — в результате сгорело 5 га леса.





Спасатели продолжают борьбу с огнем на теории Чернобыльской АЭС. Накануне сообщалось, что пожар в зоне отчуждения добрался до Припяти: огонь подходит к хранилищам радиоактивных отходов.