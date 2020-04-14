|
Американский стартап с оценкой в $850 млн открывает офис в Минске
Источник материала: Партизан
Tealium, американский разработчик платформы для сбора и организации клиентских данных, открывает в столице R&D-центр и планирует нанять до 8 инженерных команд до конца 2021 года.
«Мы выбирали между несколькими локациями и подумывали открыть ещё один центр разработки в США, но в итоге остановили свой выбор на Минске с его опытными и талантливыми программистами.
Минский офис станет полностью автономной единицей в большой инженерной структуре компании. В нём будут трудиться 8+ инженерных команд. Tealium — интернациональная компания с английским в качестве главного языка коммуникации. Но белорусский офис преимущественно будет работать над собственными проектами в рамках плана по развитию основного продукта компании. Мы также постараемся выстроить разумную коммуникацию между Минском и головным офисом в Сан-Диего, чтобы 10-часовая разница между городами не влияла на график работы сотрудников.
Сейчас компания находится в процессе вступления в ПВТ. Начали нанимать людей в марте, и первая команда уже приступила к работе. Пока налаживаем рабочие процессы, но в скором времени планируем полностью укомплектовать уже 3 команды и увеличить их число до 8 к концу 2021 года. Сейчас открыты вакансии для Middle и Senior Java-разработчиков, Front-End и DevOps инженеров».
В мае 2019 года Techcrunch писал о последнем по времени раунде инвестиций в Tealium. Тогда стартап в ходе Серии F привлёк $55 млн от инвесткомпании Silver Lake Waterman. CEO Tealium Джефф Лансфорд (Jeff Lunsford) рассказал изданию, что раунд может стать финальным: стартап близок к выходу на прибыль и планирует увеличить выручку до $100 млн в 2019 году. По подсчётам Techcrunch, общая оценка Tealium составила $850 млн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Tealium, американский разработчик платформы для сбора и организации клиентских данных, открывает в столице R&D-центр и планирует нанять до 8 инженерных команд до конца...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)