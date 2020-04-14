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Американский стартап с оценкой в $850 млн открывает офис в Минске

14.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Tealium, американский разработчик платформы для сбора и организации клиентских данных, открывает в столице R&D-центр и планирует нанять до 8 инженерных команд до конца 2021 года.

Об этом dev.by рассказал Мэттью Хаузер, Tealium VP Engineering в Минске

«Мы выбирали между несколькими локациями и подумывали открыть ещё один центр разработки в США, но в итоге остановили свой выбор на Минске с его опытными и талантливыми программистами. 

Минский офис станет полностью автономной единицей в большой инженерной структуре компании. В нём будут трудиться 8+ инженерных команд. Tealium — интернациональная компания с английским в качестве главного языка коммуникации. Но белорусский офис преимущественно будет работать над собственными проектами в рамках плана по развитию основного продукта компании. Мы также постараемся выстроить разумную коммуникацию между Минском и головным офисом в Сан-Диего, чтобы 10-часовая разница между городами не влияла на график работы сотрудников. 

Сейчас компания находится в процессе вступления в ПВТ. Начали нанимать людей в марте, и первая команда уже приступила к работе. Пока налаживаем рабочие процессы, но в скором времени планируем полностью укомплектовать уже 3 команды и увеличить их число до 8 к концу 2021 года. Сейчас открыты вакансии для Middle и Senior Java-разработчиков, Front-End и DevOps инженеров».  

В мае 2019 года Techcrunch писал о последнем по времени раунде инвестиций в Tealium. Тогда стартап в ходе Серии F привлёк $55 млн от инвесткомпании Silver Lake Waterman. CEO Tealium Джефф Лансфорд (Jeff Lunsford) рассказал изданию, что раунд может стать финальным: стартап близок к выходу на прибыль и планирует увеличить выручку до $100 млн в 2019 году. По подсчётам Techcrunch, общая оценка Tealium составила $850 млн. 

Компания Tealium появилась в Сан-Диего (Калифорния, США) в 2008 году. Основной продукт — big data-платформа, которая помогает сервисам и организациям собирать и анализировать данные своих клиентов с помощью веб, мобильных, автономных устройств и устройств IoT. Среди партнёров компании: Facebook, Sony, T-Mobile, Hulu, Uber, American Airlines и многие другие (всего около 1000 партнёров). В команде около 500 сотрудников.
 
Теги: Минск
 
 
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Tealium, американский разработчик платформы для сбора и организации клиентских данных, открывает в столице R&D-центр и планирует нанять до 8 инженерных команд до конца...
 
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