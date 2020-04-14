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Наталья Кочанова и Анатолий Исаченко проведут прямые телефонные линии и ответят на вопросы граждан

14.04.2020 09:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совет Республики продолжает поддерживать связь с населением. На эту неделю запланирован ряд прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завтра, 15 апреля, по телефону в Минске на вопросы ответит глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова. 17 апреля – заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.

Наталья Кочанова и Анатолий Исаченко проведут прямые телефонные линии и ответят на вопросы граждан

Люди в материале: Наталья Кочанова, Анатолий Исаченко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Совет Республики продолжает поддерживать связь с населением. На эту неделю запланирован ряд прямых телефонных линий, сообщили в программе...
 
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