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Ужасный пейзаж: лес в Чернобыльской зоне после пожара

14.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В украинской зоне отчуждения под Чернобылем спасатели и работники лесной охраны продолжают бороться со стихией — огромными лесными пожарами, которые угрожают могильникам радиоактивных отходов.

Используется авиация — самолёты и вертолёты сбрасывают тонны воды на охваченные огнём территории, передает "Еврорадио".

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник разместил в Facebook фотографию чудовищного лесного ландшафта в Чернобыльской зоне после пожара.
 
 
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В украинской зоне отчуждения под Чернобылем спасатели и работники лесной охраны продолжают бороться со стихией — огромными лесными пожарами, которые угрожают...
 
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