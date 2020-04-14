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Ужасный пейзаж: лес в Чернобыльской зоне после пожара
Источник материала: Партизан
В украинской зоне отчуждения под Чернобылем спасатели и работники лесной охраны продолжают бороться со стихией — огромными лесными пожарами, которые угрожают могильникам радиоактивных отходов.
Используется авиация — самолёты и вертолёты сбрасывают тонны воды на охваченные огнём территории, передает
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник разместил в Facebook фотографию чудовищного лесного ландшафта в Чернобыльской зоне после пожара.
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В украинской зоне отчуждения под Чернобылем спасатели и работники лесной охраны продолжают бороться со стихией — огромными лесными пожарами, которые угрожают...
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