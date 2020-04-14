В Минске начали строить Национальный детский технопарк

Источник материала: Tut.by

В Минске приступили к созданию Национального детского технопарка. Сразу три здания для него появятся между 15-м корпусом БНТУ и жилым комплексом «Магистр». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Технопарк включает в себя три объекта: учебно-лабораторный корпус, общежитие и школу. Все они разместятся в Первомайском районе, на территории между 15-м корпусом БНТУ и жилым комплексом «Магистр», — рассказал первый зампред Мингорисполкома Федор Римашевский.

Известно, что под учебно-лабораторный корпус приспособят одно из неиспользуемых производственных зданий БНТУ. Это строение реконструируют, сейчас завершается разработка проекта. В мае генподрядчик планирует выйти на стройку. Пока же идет подготовка: организация стройплощадки, в том числе обеспечение электроснабжения. Демонтируются внутренние перегородки и вентиляция.

Для общежития на 300 мест подобрали участок по соседству. Здание будет невысокое — 3−4 уровня. Пока идет предпроектная проработка объекта, затем начнется разработка документации.

Что касается школы, то уже выполнен проект учебного заведения, которое расположится рядом с жилым комплексом «Магистр».

— Школа на 750 мест сможет обслуживать как детей Первомайского района, так и учащихся технопарка, — прокомментировал Федор Римашевский. — Часть помещений будет предоставлена под эти цели. Объект уже строится: сделан котлован, готовится свайное поле.

Строительство Национального детского технопарка идет за счет республиканского и столичного бюджета. На эти цели инвестиционной программой Минска на 2020 год предусмотрено 4,4 млн рублей, госинвестпрограммой — 8 млн рублей.

Александр Лукашенко подписал указ о создании Национального детского технопарка в апреле 2019-го. Учиться там будут одаренные дети со всей страны.

— Давайте сейчас заявим всему обществу, как мы будем отбирать, по-моему 2000−2500 ребятишек, которые будут там обучаться. Там же должны быть самые-самые. Вундеркинды, — отметил президент , заявив, что обучать ребят должны наши преподаватели и педагоги. — Потому что они знают, как надо воспитывать и кого надо растить в Беларуси.