На Смолевиччине к добровольной акции «Неделя леса» присоединились и в учреждениях дошкольного образования.

В ГУО «Ясли-сад № 3 г. Смолевичи» воспитанники группы «Ромашки» решили внести свой посильный вклад в зеленое будущее планеты и вместе с воспитателем Натальей Зеленской на участке своей группы высадили сибирские туи.

— Отличный способ привлечения детей к деятельности по охране окружающей среды — это, конечно, посадка деревьев, — отмечает Наталья Николаевна. — Перед тем, как выйти на «посадочные» работы мы провели с ребятами беседы о лесе, его обитателях. И вместе с малышами решили попробовать самостоятельно высадить деревца, не привлекая к помощи родителей. Саженцы из питомника нам привезли спонсоры, за что им огромное спасибо. И после непосредственных работ пришли к выводу, что посадка дерева — это не только полезное, но увлекательное занятие. Пройдет время, дети вырастут, а вместе с ними и саженцы превратятся в красивые деревья. Я считаю, что это здорово, когда ребенок, став взрослым, сможет сказать: «Это дерево посадил я сам!».

И это верно: если с самого рождения привить малышу интерес к посадке деревьев и уходу за ними, это увлечение поможет ему сформировать положительные черты характера, а так же привить любовь к природе и экологии. Только личным примером взрослые могут продемонстрировать детям, как правильно относиться к природе и как важно вносить свой личный вклад в охрану окружающей среды.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимке: малыши третьего городского детского сада вместе с воспитателем приняли участие в «Неделе леса».

Фото автора.