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«Он просто прекрасен!»: гуляющий по снегу белоснежный кот стал звездой Instagram (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Instagram появился ролик с белым котом, который грациозно разгуливает по снегу, словно по подиуму,
В какой-то момент белоснежный питомец останавливается и задумчиво смотрит в сторону. Интернет-пользователи пришли в восторг от кота и отметили в комментариях его красоту: «Он просто прекрасен! Надеюсь, у него не какое-нибудь банальное имечко типа Снежка», «Какой он красивый и грациозный. Настоящий аристокот!», «Кот просто криминально красив! Если решусь завести кота, то только такого же белоснежного и пушистого».
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В Instagram появился ролик с белым котом, который грациозно разгуливает по снегу, словно по подиуму, пишет портал ridus.ru. В какой-то момент белоснежный питомец...
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