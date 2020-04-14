«Он просто прекрасен!»: гуляющий по снегу белоснежный кот стал звездой Instagram (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Instagram появился ролик с белым котом, который грациозно разгуливает по снегу, словно по подиуму, пишет портал ridus.ru.

В какой-то момент белоснежный питомец останавливается и задумчиво смотрит в сторону. Интернет-пользователи пришли в восторг от кота и отметили в комментариях его красоту: «Он просто прекрасен! Надеюсь, у него не какое-нибудь банальное имечко типа Снежка», «Какой он красивый и грациозный. Настоящий аристокот!», «Кот просто криминально красив! Если решусь завести кота, то только такого же белоснежного и пушистого».





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