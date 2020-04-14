"На данный предприятие в Могилеве, а также филиалы в Кобрине, Полоцке и Быхове выпускают средства индивидуальной защиты. В планах нарастить объемы до 80 тыс. повязок в сутки", - говорится в сообщении на сайте облисполкома.





На предприятии налажено собственное производство марли смесовой, и изготовление повязок из марли и хлопко- и вискозосодержащей ткани. На днях предприятие получило декларацию соответствия повязок требованиям СТБ 638.





"Произведенные на "Моготексе" средства индивидуальной защиты поставляются для реализации через аптечную сеть Могилевского РУП "Фармация", а также переданы сотрудникам общества для использования на рабочих местах", - уточнили в исполкоме.





ОАО "Моготекс" – один из крупнейший производителей текстильной продукции в Беларуси и станах СНГ. В состав ОАО входят три фабрики – ткацкая, отделочная и швейная, а также швейный производственный участок в Быхове, производственные филиалы в Кобрине и Полоцке.





Предприятие производит широкий ассортимент тканей для специальной и форменной одежды, плащевых, для специального снаряжения и кожгалантерейной промышленности, подкладочных, декоративных, мебельных, гардинных, трикотажных, технических полотен, специальную и форменную одежду, изделия домашнего текстиля.



