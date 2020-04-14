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Президенты стран ЕАЭС обсудят обеспечение экономической стабильности в условиях COVID-19
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 апреля президенты стран ЕАЭС обсудят обеспечение экономической стабильности в условиях COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С такой инициативой выступил председатель Высшего Евразийского экономического совета, Президент Беларуси Александр Лукашенко. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.
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Новости Беларуси. 14 апреля президенты стран ЕАЭС обсудят обеспечение экономической стабильности в условиях COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С...
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